Käse-Wurst-Salat

Zutaten für den Salat (für 6-8 Personen):

800 g verschiedene Sorten (Fleischwurst, Krakauer, Knoblauchwurst) Wurst

500 g Emmentaler

2 rote Zwiebeln

1 Bund Frühlingszwiebeln

4 Gewürzgurken

2 EL junger Knoblauch

Salz

Zucker

Rapsöl

Rote Zwiebeln schälen und in dünne Scheiben schneiden. Knoblauch abziehen und fein hacken. Frühlingszwiebeln putzen und in Ringe schneiden. Rapsöl in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebeln und den Knoblauch 2-3 Minuten darin andünsten. Dabei mit je 1 Prise Salz und Zucker würzen und immer gut bewegen. Würste, Käse und Gewürzgurken in dünne Scheiben schneiden.

Zutaten für die Vinaigrette:

1 EL Senf

3 EL Rapsöl

2 EL Apfelessig

1 EL frischer Zitronensaft

2 EL Gurkenwasser

1 Prise Zucker

1 Prise Salz

Alle Zutaten mit einem Schneebesen gut verrühren. Die Vinaigrette mit Käse, Wurst, Gurken und Zwiebeln in eine große Schüssel geben und mit den Händen gut vermengen. Den Wurstsalat etwas ziehen lassen.

Weitere Zutaten:

Bauernbrot

gekochte Eier

Petersilie

Meersalz

Schwarzer Pfeffer

Das Brot in Scheiben schneiden und ohne Fett in einer Pfanne rösten. Die Eier wachsweich kochen, die Petersilie in Stücke zupfen.



Wie folgt servieren: Den Salat auf die gerösteten Brotscheiben geben. Darauf Petersilienblätter und ein halbes Ei legen und alles mit Meersalz und schwarzem Pfeffer bestreuen.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 03.03.2017