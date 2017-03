Geräucherte Lammkeule mit Kartoffel-Rüben-Stampf

Zutaten für Fleisch und Soße (für 4 Personen):

1,8 kg Lammkeule

160 g gewürfeltes Röstgemüse aus Sellerie, Möhren und Zwiebeln

1 Zehe Knoblauch

1 kleines Bund gemischte Kräuter

500 ml Lammfond

250 ml Rotwein

20 g Öl

2 EL Maisstärke

Salz und Pfeffer

1 Zweig Rosmarin

Das Fleisch vom Schlachter zerlegen und sich die Parüren (Sehnen, Haut, Fett etc.) für die Soße mitgeben lassen. Die Lammkeule am besten am Vortag vorbereiten.



Die Fleischstücke in einen Räucherofen legen, den Rosmarin hinzugeben und eine Stunde kalt räuchern. Dabei darf die Temperatur nicht mehr als 17 Grad betragen. Anschließend die Keulenstücke würzen und in kleine Vakuumbeutel verteilen. Vakuumieren und circa 56 Minuten bei 56 Grad im Wasserbad garen.



Knochen und Parüren mit Röstgemüse (Sellerie, Möhre, Zwiebel) und Knoblauch anbraten und mit Rotwein ablöschen. Kurz einkochen lassen und den Vorgang wiederholen. Mit Lammfond oder Wasser auffüllen und circa 6 Stunden bei kleiner Hitze köcheln lassen. Den Fond passieren und mit dem Kräuterbund 20 Minuten ziehen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Nochmals passieren und die Soße mit der Maisstärke abbinden.



Das Fleisch aus dem Vakuumbeutel nehmen und in Öl von allen Seiten abraten. Für 20 Minuten im Ofen bei 70 Grad erwärmen. Die Kerntemperatur des Fleisches sollte 56 Grad betragen.

Zutaten für den Kartoffelstampf:

400 g festkochende Kartoffeln

1 kleine Steckrübe

2 Möhren

1 Pastinake

2 kleine Zwiebeln

300 ml Rauchfond

200 g Butter

Majoran

1 Lorbeerblatt

Zucker

Salz

Pfeffer

Kartoffeln und Wurzelgemüse waschen, schälen und in circa 1,5 cm große Würfel schneiden. Die Zwiebeln pellen, in kleine Würfel schneiden und in etwas Butter anschwitzen. Das Gemüse zugeben und mit Rauchfond (Kochwasser der Lammkeulen) und etwas Wasser auffüllen. Die Gewürze hinzufügen und alles bei geschlossenem Deckel circa 45 Minuten köcheln lassen. Wenn das Gemüse gar ist, die Flüssigkeit abgießen, das Lorbeerblatt entfernen und mit einem Stampfer zerdrücken. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

Koch/Köchin: Frank Prüß

Letzter Sendetermin: 01.03.2017