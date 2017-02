Mozarttorte

Zutaten für den Teig:

4 Eier

175 g Zucker

100 g Mehl

75 g Weizenstärke

1 Päckchen Backpulver

35 g Kakao

Die Eier trennen. Das Eigelb mit dem Zucker schaumig schlagen. Das Mehl mit Stärke und Backpulver mischen und unter die Eimasse ziehen. Das Eiweiß steif schlagen und unterheben. Den Kakao auf die Masse sieben und vorsichtig einarbeiten. Den Teig in eine Springform (28 cm Durchmesser) geben und bei 175 Grad Ober/Unterhitze circa 30 Minuten backen. Den abgekühlten Boden zweimal waagerecht durchschneiden.

Zutaten für die Füllung:

200 g Nuss-Nougat-Creme

250 g Marzipan-Rohmasse

2 EL grüne Lebensmittelfarbe

30 g gehackte Pistazien

8 cl Mandellikör

1 l geschlagene Sahne

50 g (+ etwas für die Dekoration) Kakao

100 g Zucker

für die Deko: 14 Pistazien

Die Nuss-Nougat-Creme vorsichtig unter Rühren erwärmen und auf den unteren Boden streichen. Das Marzipan mit Mandellikör und Farbe vermischen und auf dem zweiten Boden verstreichen. Die Pistazien auf das Marzipan streuen.



Den Kakao sieben und mit dem Zucker unter die Sahne heben. Circa ¼ der Schokoladensahne auf den Boden mit der Nuss-Nougat-Creme verteilen. Den Boden mit dem Marzipan aufsetzen und darauf ebenfalls circa ¼ der Schokoladensahne verteilen. Den dritten Boden aufsetzen. Deckel und die Seiten ebenfalls mit Schokoladensahne einstreichen.



Den Kakao in eine Streudose mit feinem Sieb oder in ein Teesieb füllen und die Torte damit bestäuben. In 14 Stücke einteilen. Die restliche Schokoladensahne in einen Spritzbeutel füllen. Die Torte mit der Sahne sowie den Pistazien verzieren.

Koch/Köchin: Susanne Tipke

Letzter Sendetermin: 24.02.2017