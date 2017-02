Ofenhuhn mit warmem Gemüsesalat

Zutaten für das Huhn (für 4 Personen):

1 ausgenommenes Huhn

2 EL Cajun-Gewürz

1 Zehe Knoblauch

1 EL Honig

3 EL Olivenöl

1 TL (evtl. auch geräuchert) Paprikapulver

etwas fein gehacktes Rosmarin

Meersalz

Alle Gewürze mit dem Öl und dem Honig vermengen. Den Knoblauch abziehen, fein hacken und zusammen mit dem Rosmarin dazugeben. Die Marinade mit Salz abschmecken. Anschließend das Huhn gut damit einreiben. Bei 120 Grad (Umluft) zunächst für circa 30 Minuten im Ofen garen. Danach die Temperatur auf 180-200 Grad erhöhen und weitere 10-15 Minuten garen.

Zutaten für die Kräuter-Marinade:

½ Bund Koriander

½ Bund Petersilie

1 Zehe Knoblauch

1 EL Honig

2-3 EL Olivenöl

Saft und Abrieb einer Zitrone

1 TL Cajun-Gewürzmischung

etwas Paprikapulver

Salz und Pfeffer

Knoblauch abziehen und fein würfeln, Kräuter waschen, trocknen und fein hacken. Alle Zutaten gut miteinander vermengen. Die Marinade kurz vor dem Servieren über das noch warme Huhn geben.

Zutaten für den Gemüsesalat:

1 Bund Möhren

2-3 kleine rote Zwiebeln

1 Zucchini

2-3 Petersilienwurzeln

1-2 Knollen (mit Grün) Fenchel

Kohlrabigrün von 1-2 Kohlrabi

100 g gezupfter Rosenkohl

Meersalz

Pfeffer

Zitronensaft

Olivenöl

Karotten schälen und je nach Größe erst der Länge nach halbieren oder ganz lassen. Danach schräg schneiden, sodass etwas längliche Stücke entstehen. Die Zwiebeln schälen und etwas von dem Strunk dranlassen, damit sie beim Schneiden nicht auseinanderfallen. Die Zucchini vierteln und entkernen. Danach auch schräg in längliche Stücke schneiden. Den Fenchel vierteln und den Strunk entfernen. Das Fenchelgrün aufbewahren. Danach in ähnlich große Stücke schneiden wie das restliche Gemüse. Vom Rosenkohl die äußeren Blätter abnehmen. Danach die weiteren Blätter Schicht für Schicht abzupfen.



Zuerst die Möhren und den Fenchel in einer Pfanne mit etwas Olivenöl garen (nach Geschmack mit Knoblauch). Danach die roten Zwiebeln in Spalten schneiden und hinzugeben und garen. Nun die Zucchini hinzugeben. Zum Schluss die Rosenkohlblätter und Kohlrabiblätter hinzufügen. Das Gemüse mit Zitronensaft, Olivenöl, Meersalz und Pfeffer abschmecken und zum Huhn servieren.

Koch/Köchin: Tarik Rose

Letzter Sendetermin: 20.02.2017