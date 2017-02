Schwarzwurzeln mit Pasta und Paprikawurst

Zutaten (für 4 Personen):

600 g Schwarzwurzeln

1 Zitrone

¼ Bund glatte Petersilie

80 g Sonnenblumenöl

2 Schalotten

2 Zehen Knoblauch

1 Chilischote

300 ml Flüssigkeit

375 g Nudeln

160 g Paprikawurst

80 gehobelter Parmesan

20 g Pinienkerne

Salz

Pfeffer

Zitrone auspressen und mit Wasser in eine Schüssel geben. Schwarzwurzeln waschen, bürsten, gut schälen und kurz in das Zitronenwasser legen. Schräg in 2 mm dünne Scheiben schneiden. Schalotten und Knoblauch pellen und in feine Würfel schneiden. Petersilie waschen, abtropfen lassen, zupfen und grob schneiden. Paprikawurst in ganz feine Scheiben schneiden.



Währenddessen die Nudeln in Salzwasser al dente kochen.



Schalotten, Knoblauch und Chilischote in einem Topf mit Sonnenblumenöl anschwitzen und die Schwarzwurzeln hinzugeben. Mit Flüssigkeit (Wein, Brühe oder Wasser) auffüllen, würzen und abgedeckt circa 5 Minuten bei mittlerer Hitze garen. Zum Schluss die Petersilie und die geschnittene Paprikawurst hinzugeben. Kurz durchschwenken, die gekochten und abgetropften Nudeln hinzugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Pinienkerne in einer Pfanne rösten. Die Schwarzwurzeln mit den Nudeln auf vorgewärmte Teller füllen und mit dem gehobelten Parmesan sowie den gerösteten Pinienkernen garnieren.

Koch/Köchin: Heinz Wehmann

Letzter Sendetermin: 13.02.2017