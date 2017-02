Rehgeschnetzeltes auf blauem Spitzkohl

Zutaten für das Fleisch (für 4 Personen):

600 g ausgelöste Rehkeule

200 g Kräuterseitlinge

50 g Zwiebeln

50 g Honigkuchen

200 ml Rotwein

200 ml Sahne

5 Wacholderbeeren

zum Braten: Öl

Salz

Pfeffer

Das Fleisch in gleichmäßige Streifen schneiden und in etwas Öl in einer großen Pfanne kurz und scharf anbraten. Herausnehmen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Kräuterseitlinge putzen und in gleichmäßige Stücke schneiden, die Zwiebel abziehen und klein würfeln. Beides in die noch heiße Pfanne geben und kurz durchschwenken, mit Rotwein ablöschen und alles etwas einkochen lassen. Zum Schluss den gewürfelten Honigkuchen hinzugeben und vorsichtig unterrühren. Die Soße mit der Sahne verfeinern und das Rehfleisch wieder hinzufügen.

Zutaten für den Spitzkohl:

1 kg blauer Spitzkohl

alternativ: grüner Spitzkohl

100 g durchwachsener Speck

100 g Zwiebeln

50 g Butter

Salz

Pfeffer

Den Kohlkopf längs halbieren, den Strunk entfernen und quer in feine Streifen schneiden. Den Speck würfeln. In einem breiten Topf die Butter erhitzen und den Speck darin anbraten. Erst die Zwiebelwürfel und danach die Kohlstreifen hinzugeben und alles anschwitzen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Zutaten für die Kartoffeln:

1 kg festkochende Kartoffeln

4 Eigelb

100 g durchwachsener Speck

1 Bund krause Petersilie

1 Bund Schnittlauch

Speisestärke

Muskatnuss

Salz

etwas Butter

Die Kartoffeln schälen und in Salzwasser gar kochen. Ausdämpfen lassen und durch eine Kartoffelpresse drücken. Den Speck würfeln, in einer Pfanne anbraten und zur Kartoffelmasse geben. Das Eigelb vorsichtig unterrühren. Die Kräuter hacken und ebenfalls zur Kartoffelmasse geben. Alles mit Salz und Muskatnuss würzen. Sollte die Masse zu feucht sein, mit etwas Speisestärke binden. Die Kartoffelmasse mit 2 Löffeln zu Nockerln formen. Die Butter in einer Pfanne zerlassen und die Nockerln darin anbraten. Dabei möglichst wenig wenden.

Koch/Köchin: Johann Ullmann

Letzter Sendetermin: 15.02.2017