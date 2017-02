Rucola-Salatvariationen

Zutaten für Rucola-Salat mit Grapefruit:

2 Bund Rucola

3 Grapefruits

2 rote Zwiebeln

1 scharfe Chilischote

1 EL Honig

Zucker

Salz

Pfeffer

Olivenöl

Rucola waschen und trocknen. Die Stile bis zum Blätteransatz in ganz feine Stücke schneiden, die Blätter gegebenenfalls teilen.



Die Grapefruits bis unter die weiße Haut schälen, dann die Fruchtfilets auslösen. Die Zwiebel schälen und in Lamellen schneiden, die Chilischote würfeln. Olivenöl erhitzen und die Zwiebeln darin kräftig anbraten. Dabei salzen und leicht zuckern. Sobald die Zwiebeln etwas Farbe haben, den Honig und die Chilischote dazugeben und alles gut vermengen.



Salat und Zwiebeln in eine Schüssel geben. Die Grapefruits hinzufügen, dann alle Zutaten vorsichtig vermengen. Zum Schluss die Vinaigrette und die fein geschnittenen Rucola-Stiele über den Salat geben und gleich servieren.

Zutaten für Rucola-Salat mit Birne:

2 Bund Rucola

1 Birne

150 g Pecorino

50 g Pinienkerne

Die Birnen waschen, trocknen und mit Schale in feine Scheiben hobeln. Den Pecorino ebenfalls in feine Scheiben schneiden. Die Pinienkerne ohne Fett in eine Pfanne geben und rösten, bis sie sich leicht bräunen. Nun Birnenscheiben, Pecorino und Pinienkerne zum Salat geben, dann alles mit Vinaigrette beträufeln und mit Rucola-Stielen bestreuen. Gleich servieren.

Zutaten für die Vinaigrette:

1 gekochte Kartoffel

100 ml Gemüsebrühe

5 EL Olivenöl

1 EL mittelscharfer Senf

2 EL Apfel- oder Birnenessig

Salz

Zucker

Alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit einem Pürierstab kräftig durchmixen. Die Menge reicht für beide Salate.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 08.02.2017