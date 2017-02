Seeteufel-Medaillons mit Sauce oriental

Zutaten für die Soße (für 4 Personen):

250 g Butter

100 ml Sojasoße

200 ml Erdnussöl

200 ml Orangensaft

50 g Ingwer

2 Zehen Knoblauch

100 g Zucker

100 ml Balsamico

2 frische Chilischoten

Die Butter in einer heißen Pfanne langsam schmelzen lassen. Bei mittlerer Hitze solange köcheln lassen, bis sie goldbraun wird. Den Schaum dabei nicht abschöpfen. Die Butter durch ein feines Sieb gießen. Ingwer, Knoblauch und die Chilischoten klein schneiden und zusammen mit der Butter und den restlichen Zutaten in einem Topf vermischen. Erhitzen, aber nicht kochen lassen.

Zutaten für den Blumenkohl:

2 Köpfe Blumenkohl

200 g Butter

100 g geschälte Haselnüsse

200 ml Erdnussöl

500 ml (mind. 30% Fettanteil) Sahne

Muskatnuss

Meersalz

Salz

Pfeffer

Beide Blumenkohl-Köpfe in kleine Röschen teilen und die kleinen Innenblätter jeweils aufbewahren. Die Hälfte der Röschen in Wasser kochen. Wenn sie fast gar sind, das Wasser abgießen und die Sahne hinzufügen. Die Sahne reduzieren, alles pürieren und mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken.



Die übrigen Röschen halbgar kochen. Mit Eiswasser abkühlen und abtropfen lassen. Anschließend in einer Pfanne in Butter braten.



Die kleinen Innenblätter in einem Topf mit Wasser, Butter und etwas Salz kurz kochen und als weitere Beilage servieren.



Haselnüsse mit Öl und Meersalz auf ein Backblech geben und bei 160 Grad 10-12 Minuten backen. Anschließend zerbröseln.

Zutaten für den Fisch:

1,5 kg Seeteufel

Salz

Zucker

200 ml neutrales Öl

etwas Butter

Den Seeteufel waschen, filetieren und in kleine Medaillons schneiden. Etwas Salz und Zucker auf beide Seiten der Medaillons streuen und für circa 20 Minuten ziehen lassen. Den Fisch in Öl und etwas Butter von beiden Seiten braten. Wenn man in die Medaillons mit einer Fleischnadel ohne Widerstand hineinstechen kann, ist der Fisch gar. Anschließend noch circa 1 Minute ziehen lassen.

Zutaten zum Anrichten:

frische Kresse

Medaillons mit der Soße in tiefen Tellern anrichten. Die Haselnuss-Brösel über die verschiedenen Blumenkohl-Zubereitungen streuen und zum Fisch geben. Alles mit frischer Kresse garnieren.



Mit Salzkartoffeln servieren.

Koch/Köchin: Christian Boisen

Letzter Sendetermin: 01.02.2017