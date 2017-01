Mit Grünkohl gefüllte Kartoffeln

Zutaten (für 4 Personen):

8 große festkochende Kartoffeln

1 kg Grünkohl

150 g durchwachsener Speck

2 Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

1/4 l süße Sahne

50 g Parmesan

Olivenöl

Salz

Pfeffer

Zucker

Muskat

Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Den Grünkohl putzen, gründlich waschen und die dicken Stiele entfernen. Salzwasser erhitzen und den Grünkohl etwa 3 Minuten blanchieren. In kaltem Wasser abschrecken, dann die Flüssigkeit mit den Händen gut ausdrücken.



Die Kartoffeln schälen und jeweils eine Kappe abschneiden. Die Kartoffeln mit einem Messer in etwa ½ cm Abstand zum Rand rundum einschneiden, dann mit einem Kugelausstecher aushöhlen.



Zwiebeln und Knoblauch schälen und in kleine Würfel schneiden. Den Speck ebenfalls fein würfeln. Olivenöl in einem Topf oder einer Pfanne mit hohem Rand erhitzen, dann Knoblauch, Zwiebeln und Speck darin anbraten. Nun den Grünkohl hinzufügen und mit den anderen Zutaten vermengen und bei mäßiger Hitze fünf Minuten dünsten. Jetzt die Sahne angießen und alles bei mäßiger Hitze 4-5 Minuten dünsten lassen. Die Hälfte des Parmesans hinzufügen, dann alles mit Muskat, Pfeffer, Salz und etwas Zucker würzen.



Die ausgehöhlten Kartoffeln in eine feuerfeste Form stellen und mit dem Grünkohl füllen. Die Masse dabei gut in die Kartoffeln drücken. Die Kartoffeln mit dem restlichen Parmesan bestreuen und mit etwas Olivenöl beträufeln. Etwas Wasser in die Form gießen, dann die Grünkohlkartoffeln auf der mittleren Schiene 40-45 Minuten im Ofen backen.



Die ausgekratzten Kartoffelreste kann man mit Zwiebeln, Butter und etwas Rosmarin zu Schmorkartoffeln verarbeiten. Dafür die Kartoffeln zunächst in einer Pfanne anbraten, bis sie sich bräunen. Nun immer wieder etwas Brühe angießen, bis die Kartoffeln gar und saftig sind.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 20.01.2017