Laugengebäck mit Käse-Dip

Zutaten für das Laugengebäck:

360 ml Wasser

1 Würfel frische Hefe

2 TL brauner Zucker

2 TL Salz

60 g warme Butter

500 g Mehl

für die Lauge: 2 l Wasser

60 g Natron

1 Ei

grobes Salz

Wasser, Hefe, Zucker und Salz in eine Schüssel geben und verrühren. Die warme Butter und das Mehl dazugeben und alles mit der Hand zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Den Teig 10 Minuten ruhen lassen.



Aus dem Teig drei Kugeln formen. Die Arbeitsfläche oder ein großes Holzbrett mit Öl einpinseln. Die Teigkugeln darauf verteilen, jeweils zu einer Rolle formen und davon kleine gleich große Stücke abschneiden.



2 l Wasser mit dem Natron erhitzen. Die Teigstücke jeweils 20 Sekunden darin ziehen lassen. Anschließend aus dem Wasser nehmen und auf Backpapier verteilen. Das Ei verquirlen und das Gebäck damit einpinseln. Zum Schluss etwas grobes Salz darüberstreuen.



15 Minuten bei 200 Grad backen.

Zutaten für den Käse-Dip:

1 TL Mehl

1 EL Butter

100 ml Milch

100-150 ml Sahne

150 g Cheddar

1/3 TL gemahlener Pfeffer

1 TL fein gehackte Chili

1 Paprika

Käse in kleine Stücke schneiden.



Butter in einen Topf geben und schmelzen, das Mehl unter Rühren hinzugeben, die Masse leicht bräunen. Dann die Milch hinzugeben und weiter rühren. Zum Schluss Käsestücke hinzugeben und schmelzen lassen. Nach Belieben mit Sahne verdünnen und mit den Gewürzen abschmecken. Die Paprika waschen, putzen und klein schneiden und in den Dip geben. Warm zum Laugengebäck servieren.

Letzter Sendetermin: 20.01.2017