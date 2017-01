Züricher Geschnetzeltes mit Rösti

Zutaten für Züricher Geschnetzeltes (4 Personen):

600 g Kalbsfleisch

300 ml Weißwein

300 ml Kalbsfond

300 ml Kochsahne

200 g Zwiebelwürfel

3 EL Butterschmalz

3 EL gehackte Petersilie

1 EL Mehl

Zitronensaft

Weinbrand

Salz

Pfeffer

Fett und Sehnen vom Kalbsfleisch entfernen und das Fleisch in längliche Stücke schneiden. Im Anschluss die Stücke quer zur Faser in möglichst dünne Scheiben schneiden und in Mehl wenden. In einer großen Pfanne Butterschmalz erhitzen und darin das Fleisch scharf von beiden Seiten anbraten. Die Kalbsfleisch-Streifen so entnehmen, dass noch Fett in der Pfanne verbleibt. Die Zwiebelwürfel in diesem Fett goldgelb braten. Anschließend mit Wein und Kalbsfond ablöschen und Kochsahne dazu geben. Das Ganze köcheln lassen und auf die Hälfte reduzieren. Nun das Fleisch wieder dazugeben und 3 Minuten weiter köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, Zitrone und Weinbrand abschmecken. Direkt vor dem Servieren mit gehackter Petersilie bestreuen.

Zutaten für Rösti (4 Personen):

750 g Kartoffeln

8 Scheiben Bacon

2 EL Butterschmalz

Muskat

Salz

Pfeffer

Kartoffeln schälen und mit einer scharfen Reibe fein raspeln. Mit Salz, Pfeffer und Muskat gut würzen und danach 10 Minuten ziehen lassen. Die Kartoffelraspeln gut ausdrücken - dafür eignet sich ein Leinentuch oder eine Kartoffelpresse. Den Backofen auf 120 Grad vorheizen. In einer flachen Pfanne 1 halben EL Butterschmalz erhitzen und 2 Scheiben Bacon leicht anbraten. Darauf 1 Viertel der Masse verteilen. Wenn sich der Rösti vom Boden lösen lässt, wenden und von der anderen Seite goldgelb braten. Ein Backblech mit Papierküchentuch belegen und den Rösti darauf abtropfen lassen. Das Ganze wiederholen bis alle Rösti fertig sind. Die bereits fertigen Rösti in der Zwischenzeit im Ofen warm halten.

Koch/Köchin: Lars Degner

Letzter Sendetermin: 15.01.2017