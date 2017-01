Kürbisrösti mit gebratenem Kabeljaufilet

Zutaten für Kürbisrösti (4 Personen):

350 g Kartoffeln

200 g Butternut-Kürbis

70 g Sellerie

70 g Schalotten

1 halbes Bund Petersilie

1 halbes Bund Schnittlauch

1 Ei

Paniermehl

Salz

Pfeffer

Die Kartoffeln zu Pellkartoffeln kochen, wenn möglich bereits am Vortag, und anschließend zerquetschen. Den Kürbis schälen und grob raspeln. Sellerie und Schalotten in feine Würfel schneiden und die Kräuter hacken. Kartoffeln, Kürbis, Sellerie, Schalotten sowie Kräuter zu einem Teig verarbeiten. Das Ei dazugeben und die Masse mit Paniermehl auf die richtige Konsistenz bringen. Anschließend mit Salz und Pfeffer würzen. Aus dem Teig 8 gleich große Rösti formen und in einer beschichteten Pfanne anbraten.

Zutaten für Kabeljaufilet und Wasabi-Gurkensalat (4 Personen):

600 g Kabeljaufilet

50 g Quark

10 g Wasabi

2 EL Weißwein-Essig

1 Gurke

1 halbe Zitrone

Mehl

Zucker

Salz

Pfeffer

Den Kabeljau in 4 gleich große Portionen teilen. Die Stücke anschließend würzen, mehlieren und braten. Mit etwas Zitronensaft vollenden.

Die Gurke raspeln und mit Salz, Zucker und Weißweinessig marinieren. Quark und Wasabi verrühren. Die Menge des Wasabis hängt von der persönlichen Lust auf Schärfe ab.

Tipp: Die Schärfe stufenweise erhöhen und zwischendurch abschmecken um auf das ideale Ergebnis zu kommen.

Zutaten für Rote-Bete-Creme (4 Personen):

500 g Rote Bete

100 g Frischkäse

Zitronensaft

Kümmel

Salz

Pfeffer

Die Rote Bete anfeuchten mit Salz und Kümmel würzen und in Alufolie einschlagen.

Im Ofen bei 200 Grad solange garen bis die Rote Bete weich ist. Nach dem Auskühlen schälen und grob würfeln. Die gewürfelte Rote Beete in einer Küchenmaschine oder mit einem Pürierstab zusammen mit Frischkäse und Zitronensaft mixen.

Koch/Köchin: Lars Degner

Letzter Sendetermin: 15.01.2017