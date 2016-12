Kartoffelsalat mit Würstchen

Zutaten (für 4 bis 6 Personen):

1 kg festkochende Kartoffeln

250 ml Fleischbrühe

4 Frühlingszwiebeln

2 Gewürzgurken

2 Wiener Würstchen

1 EL (ohne Flüssigkeit) Kapern

3 EL Joghurt

1 Zitrone

1 Bund Petersilie

4 Eier

Salz

etwas Kümmel

Pflanzenöl

Schwarzer Pfeffer

Olivenöl

Ungeschälte Kartoffeln mit Salz und etwas Kümmel kochen, dann pellen und in feine Scheiben schneiden. Die Brühe erwärmen und mit den Kartoffeln vorsichtig vermengen. Frühlingszwiebeln putzen und in feine Streifen schneiden. Die Gewürzgurken würfeln. Die Würstchen in dünne Scheiben schneiden und in Olivenöl kurz und scharf anbraten, bis sich etwas Kruste bildet.



Würstchenscheiben, Frühlingszwiebeln, Gurken und Kapern zu den Kartoffeln geben. Nun Joghurt unterheben und den Kartoffelsalat mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Den Kartoffelsalat mindestens 20 Minuten ziehen lassen, dann nochmals mit etwas Salz, Olivenöl und Zitronensaft würzen.



Die Eier wachsweich kochen. Petersilienzweige waschen und gut abtrocknen. Pflanzenfett erhitzen und die Petersilie kurz frittieren, dann herausheben und auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Den Kartoffelsalat dekorativ in einem Ring anrichten. Darauf die Petersilie und Eier legen. Zum Schluss noch einen Hauch Olivenöl und schwarzen Pfeffer darübergeben.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 30.12.2016