Lamm mit Kräuterkruste und gegrilltem Römersalat

Zutaten für die Lammkeule (für 4 Personen):

600 g (aus der Keule ohne Knochen) Lamm

grobes Meersalz

1 Eiweiß

1 Zweig Rosmarin

5-6 Zweige Thymian

4 Stiele Petersilie

nach Geschmack: 1-2 Zehen Knoblauch

2 Prisen Salz

2 Prisen frisch gemahlener Pfeffer

2 EL grober Senf

50 g (Dinkel-) Paniermehl

Das Fleisch rundum gut mit dem groben Meersalz einreiben und 5-10 Minuten einziehen lassen. Danach die Hälfte des Salzes vom Fleisch abstreichen und rundum in einer Grillpfanne anbraten. Anschließend für circa 25 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 160 Grad auf dem Rost garen. Dabei daran denken, eine Soßenpfanne unter den Rost zu schieben, damit der Ofen nicht schmutzig wird und gegebenenfalls etwas Fond aufgefangen wird. Bei einer Kerntemperatur von 54-56 Grad ist das Fleisch saftig rosa und perfekt gegart.



Für die Kruste das Paniermehl in eine Schüssel geben. Vom Thymian, der Petersilie und dem Rosmarin die Blätter beziehungsweise Nadeln abzupfen und die Kräuter fein hacken. Die Knoblauchzehe schälen und ebenfalls in feine Würfel schneiden. Alles zum Paniermehl geben. Mit je 2 Prisen Salz und Pfeffer würzen. Das Ei trennen, das Eigelb für das Salat-Dressing aufheben, das Eiweiß leicht anschlagen und unter die Masse heben.



Etwa 10 Minuten bevor das Lamm fertig ist, das Fleisch aus dem Ofen ziehen und mit dem Senf bestreichen. Die Kräuter-Dinkel-Mischung daraufgeben, gut andrücken und das Fleisch noch einmal 5 Minuten weiter garen.

Zutaten für die marinierte Rote Bete:

4 mittelgroße (ca. 350 g) Rote Bete

1 Zehe Knoblauch

3 EL milder Apfelessig

4 EL kaltgepresstes Olivenöl

2 EL Apfelsüße

2½ Prisen Meersalz

2 Prisen Schwarzkümmel

1 Prise frisch gemahlener Pfeffer

Den Knoblauch in feine Würfel schneiden. Die rote Bete schälen (bei Bio-Bete reicht es aus die Bete abzuwaschen) und in dünne Scheiben schneiden. Danach die Scheiben in schmale Stifte schneiden und in eine Schale geben. Es empfiehlt sich dabei Handschuhe zu tragen, da die Rote Bete nachhaltig die Finger verfärbt.



Essig, Apfelsüße, Öl, Knoblauch und Salz über die Bete geben und ein paar mal kräftig durchkneten, bis die Stifte spürbar weicher werden. Mit Pfeffer abschmecken. Den Schwarzkümmel dazugeben. Noch einmal durchrühren und dann ziehen lassen.

Zutaten für den gegrillten Salat:

4 Mini-Römersalate

2 Zehen Knoblauch

Salz

Den Salat zunächst im Ganzen waschen und gut abtrocknen, den braunen Teil des unteren Strunks und eventuell welke Außenblätter entfernen. Die kleinen Salatköpfe der Länge nach halbieren.



Die Knoblauchzehen schälen und in dünne Scheiben schneiden. Die Salatköpfe leicht öffnen und pro Hälfte etwa 2 feine Knoblauchscheiben und 1 Prise Salz zwischen die Blätter geben. Den Salat wieder schließen, in eine Grillpfanne geben und bei mittlerer Temperatur etwa 5-8 Minuten von beiden Seiten grillen. Darauf achten, dass der Salat oft genug gewendet wird und nicht anbrennt.

Zutaten für das Dressing:

2 frische Eigelb

3-4 EL milder Apfelessig

2 EL Honig

3 EL grober Senf

5 Stiele Petersilie

2½ Prisen Salz

ca. 150 ml kaltgepresstes Olivenöl

2 Prisen frisch gemahlener Pfeffer

Alle Zutaten außer Olivenöl und Pfeffer in ein hohes Gefäß geben und mit einem Stabmixer aufrühren. Während des Mixens das Olivenöl langsam nach und nach dazufließen lassen, bis sich die Zutaten zu einem festen, cremigen Dressing verbinden. Mit Pfeffer und nach Belieben mit etwas Salz abschmecken und noch einmal kurz aufmixen.

Anrichten:

Das Fleisch aus dem Ofen nehmen, in daumendicke Scheiben schneiden und auf Teller legen. Die Rote Bete noch einmal durchrühren und in kleinen Zusatzschälchen servieren. Jeweils 2 Salathälften pro Portion zum Fleisch geben und je etwa 3 EL Dressing auf 1 Salathälfte streichen. Das restliche Dressing zum Nachreichen auf den Tisch stellen.

Koch/Köchin: Tarik Rose

Letzter Sendetermin: 19.11.2017