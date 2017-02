Asiatischer Brokkolisalat mit Pastinaken-Croutons

Zutaten (für 4 Personen):

1 Brokkoli

1 Pastinake

2 rote Zwiebeln

1 Stück frischer Ingwer

1 TL Sesam

1 Zehe frischer Knoblauch

2 TL Sojasoße

etwas Olivenöl

1 Spritzer frische Zitrone

1 Prise Salz

Den Brokkoli in breite "Scheiben" schneiden. Die Pastinake schälen und in gleichmäßige Würfel schneiden (ca. 5 x 5 mm). Knoblauch und Ingwer schälen und beides in feine Würfel schneiden. Tipp: Beim Ingwer die Schale nur leicht abkratzen, die vielen guten Nähstoffe stecken unter der Schale. Zwiebeln schälen und ebenfalls würfeln.



Da die Pastinake ein paar Minuten länger braucht, zuerst die Pastinakenwürfel in einem Stieltopf oder einer kleinen Pfanne in ein wenig Olivenöl langsam rösten, bis sie knusprig sind.



Die Zwiebeln in der Pfanne mit ein wenig Olivenöl leicht anrösten. Brokkoli dazugeben und leicht anbraten, er sollte bissfest bleiben. Knoblauch und Sesam zum Brokkoli geben und mit der Sojasoße ablöschen. Kurz vor dem Servieren den Ingwer dazugeben und nach Bedarf mit ein wenig Salz abschmecken.



Die Pastinakenwürfel auf einem Küchenpapier auslegen und mit einer Prise Salz bestreuen. Brokkoli anrichten, einen Spritzer Zitrone darübergeben, die knusprigen Pastinakenstücke daraufgeben.

Koch/Köchin: Tarik Rose

Letzter Sendetermin: 05.02.2017