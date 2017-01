Lachs-Salat mit Grünkohl und Apfel

Zutaten (für 4 Personen):

140 g gegartes, komplett abgekühltes Lachsfilet

50 g Grünkohl

½ Apfel

2 EL Frischkäse

1 EL Sojasoße

1 EL Olivenöl

ein paar Spritzer Zitronensaft

etwas frisch geriebener Meerrettich

frischer Pfeffer

Apfel und Grünkohl waschen. Grünkohl in schmale Streifen schneiden, Olivenöl und Sojasoße dazugeben und den Grünkohl kurz durchkneten. Den halben Apfel in kleine Würfel schneiden und zu dem Grünkohl geben. Anschließend den Frischkäse unterheben. Das Lachsfilet vorsichtig klein drücken, mit etwas Zitrone beträufeln und zu dem Grünkohl und dem Apfel geben. Mit etwas Meerrettich, Salz und Pfeffer würzen. Dann alles in ein Glas füllen und im Kühlschrank kühl stellen. So hält sich der Salat circa ein bis zwei Tage.

Koch/Köchin: Tarik Rose

Letzter Sendetermin: 22.01.2017