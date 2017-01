Stand: 16.01.2017 14:20 Uhr

Weniger Vögel auf Winterreise

In deutschen Gärten und Parks leben in diesem Winter weniger Vögel als vor einem Jahr. Diese Zwischenbilanz hat der Naturschutzbund Deutschland (NABU) zu seiner Aktion "Stunde der Wintervögel 2017" gezogen. Statt 41 Tieren zeigten sich in diesem Jahr pro beobachtetem Garten nur 34 Vögel - ein Minus von mehr als 15 Prozent. Besonders deutlich war die Veränderung bei den verschiedenen Meisenarten, die üblicherweise im Winter aus Russland und Skandinavien nach Deutschland kommen. Sie wurden zwischen 30 und 50 Prozent seltener gesehen. Der BUND erklärt die Entwicklung damit, dass der Winter bis zum Zähltermin Anfang Januar mild war. Das bremse die Reiselust der Vögel.

Mehr Stare und Drosseln

Dazu passt auch, dass Arten, die meist aus Deutschland nach Südeuropa ziehen, in diesem Jahr auffällig häufig beobachtet wurden. So zählten die über 110.000 Teilnehmer an der Aktion 86 Prozent mehr Stare, je ein Drittel mehr Singdrosseln und Heckenbraunellen sowie 20 Prozent mehr Amseln.

Der Spatz bleibt vorn

Mit fast 380.000 Exemplaren wurden Haussperlinge, die auch Spatz genannt werden, bundesweit am meisten gezählt. Auf Platz zwei folgten Amseln, die die Kohlmeisen auf Rang drei verdrängt haben. Auch im Norden führen Spatzen die Rangliste an. Nur in Hamburg ergibt sich ein anderes Bild: Dort liegen Amseln vor Kohlmeisen, Blaumeisen und Haussperlingen. Stare landeten trotz der starken Zunahme bundesweit nur auf Rang zwölf, Singdrosseln auf 41.

Die Vögel mit der weitesten Verbreitung sind Amseln: Sie wurden bundesweit in 95 Prozent der Gärten gesichtet, Haussperlinge nur in 55 Prozent. Alle Ergebnisse der Zählung im Detail veröffentlicht der NABU auf seiner Website.

Top-10 der Wintervögel (Vögel pro Garten) Vogelart 2017 2016 2015 Haussperling 5,61 5,99 5,97 Amsel 4,32 3,60 3,60 Kohlmeise 3,66 5,63 4,91 Feldsperling 3,42 3,83 3,98 Blaumeise 2,65 3,88 3,65 Buchfink 1,63 1,58 1,77 Elster 1,34 1,48 1,40 Grünfink 1,27 1,78 1,91 Rotkehlchen 1,04 1,0 0,98 Ringeltaube 0,9 0,79 0,71 Stand Auszählung: 16.1.2017

Wie verändert sich die Vogelwelt?

Anhand der gemeldeten Daten will sich der NABU einen Überblick über die Bestände und deren Vorkommen verschaffen. Welche Art kommt wo wie häufig vor? Wo haben Bestände zugenommen, wo ist eine Art seltener geworden? Diese Informationen helfen, um die Tiere künftig besser zu schützen. Ergänzend zur Stunde der Wintervögel führt der NABU jährlich im Mai die "Stunde der Gartenvögel" durch.

