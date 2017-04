Stand: 13.04.2017 10:46 Uhr

Rasen im Frühling mähen, düngen und pflegen

Viele Gartenbesitzer vernachlässigen ihren Rasen und wundern sich, warum er mit der Zeit von kahlen Stellen und Moos durchsetzt ist. Damit er kräftig wächst und gesund ist, benötigt Rasen insbesondere im Frühjahr intensive Pflege.

Moos entfernen für gesunden Rasen

Als Erstes muss der Rasen gemäht werden. Dafür sollte der Rasenmäher auf die niedrigste Stufe eingestellt werden - der Rasen soll möglichst kurz werden. So erhält man einen guten Überblick über den Zustand der Rasenfläche. Die Stellen, die in der Sonne liegen, sind meistens in Ordnung. In schattigen Bereichen ist der Rasen hingegen oftmals von Moos durchzogen. Kleinere Moosflächen können mit einem Handvertikutierer entfernt werden. Für größere Bereiche eignet sich ein elektrischer Vertikutierer, diese können unter anderem im Baumarkt geliehen werden. Durch das Vertikutieren werden Moos und Mulch entfernt und der Boden belüftet. Das regt das Wachstum des Rasens an. Die Nutzung von Eisendünger ist nicht zu empfehlen, dieser ist nicht nur giftig, sondern hilft auch nur kurz indem das Moos verätzt wird.

Rasen an lichten Stellen neu aussäen

Als Nächstes ist es wichtig, den pH-Wert des Bodens zu überprüfen. Dieser sollte bei circa 7,0 liegen. Ist der Wert niedriger und der Gartenboden somit eher sauer, kann man ihn mit etwas Kalk anreichern. An Stellen wo sich Trampelpfade andeuten oder der Rasen dünn ist, muss neu ausgesät werden. Dafür eignet sich am besten zertifizierte Rasensaat. Diese ist an der Bezeichnung RSM zu erkennen. Diese sogenannten Regel-Saat-Mischungen sind ein Gütesiegel für beste Qualität.

Düngen mit Kompost

Um die Bodenaktivität zu verbessern, wird eine dünne Schicht aus feingesiebten Kompost auf dem Rasen verteilt. Dieser natürliche Dünger regt das Bodenleben an und schützt das frische Saatgut gleichzeitig davor, von Vögeln gefressen zu werden. Den Kompost einfach mit der Harke ganz dünn auf der Fläche verteilen. Wenn der Rasen besonders dicht und grün werden soll, ist etwas Dünger ratsam. Dafür empfiehlt sich ein milder Bio-Rasendünger.

