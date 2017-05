Stand: 28.04.2017 15:31 Uhr

Stefan Kaminski liest "Beste Absichten"

Am Morgen vorgelesen: "Beste Absichten"

"Beste Absichten" - Teil 1 NDR Kultur - Am Morgen vorgelesen - 02.05.2017 08:30 Uhr Autor/in: Brussig, Thomas Stefan Kaminski liest den ersten Teil von Thomas Brussigs neuem Roman "Beste Absichten".







Berühmt wurde Thomas Brussig in den Neunzigerjahren mit den Romanen "Helden wie wir" und "Am kürzeren Ende der Sonnenallee". Auch im Roman "Das gibt's in keinem Russenfilm" von 2015 ging es wieder um das Leben in der DDR, diesmal um das von Thomas Brussig, wenn die DDR weiterbestanden hätte.

Im neuen Roman "Beste Absichten" erzählt er die tragikomische Geschichte einer Band, die sich "Die Seuche" nennt. Ihr Durchbruch steht kurz bevor, doch dann kommt der Herbst 1989. Die Wende bringt ein neues Lebensgefühl, und plötzlich zählt Geld mehr als die Musik.

Rezension Thomas Brussigs "kleiner" Wenderoman Auch in Thomas Brussigs neuem Roman "Beste Absichten" geht es um die Wende. Der Handlung vorangestellt sind drei sehr unwahrscheinliche, zugleich aber wahre Anekdoten aus DDR-Zeiten. mehr

Zu hören sind die insgesamt drei Teile vom 2. bis 12. Mai, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr. Für 24 Stunden ist die jeweilige Sendung hier nachzuhören.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/9 Dienstag, 2. Mai 2017 8.30 Uhr 2/9 Mittwoch, 3. Mai 2017 8.30 Uhr 3/9 Donnerstag, 4. Mai 2017 8.30 Uhr 4/9 Freitag, 5. Mai 2017 8.30 Uhr 5/9 Montag, 8. Mai 2017 8.30 Uhr 6/9 Dienstag, 9. Mai 2017 8.30 Uhr 7/9 Mittwoch, 10. Mai 2017 8.30 Uhr 8/9 Donnerstag, 11. Mai 2017 8.30 Uhr 9/9 Freitag, 12. Mai 2017 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 02.05.2017 | 00:23 Uhr