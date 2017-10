Stand: 11.10.2017 14:31 Uhr

Hans Paetsch liest Martin Luther

Am Abend vorgelesen

Martin Luther, der theologische Urheber der Reformation, deren 500. Jahrestag nunmehr ein Jahr lang gefeiert wurde, war ein gewaltiger Schreiber. Er kam mit seinem geschriebenen Wort in die Studierstuben der Gelehrten, aber auch in die Hütten und Kammern des Volkes, in Flugblättern und Schriften. Zum Abschluss des Reformationsjahres präsentiert die zehnteilige Lesereihe das ganze Spektrum seiner publizistischen und literarischen Aktivitäten. Sie zeigt Luther als Theologen und Polemiker, als Tischredner und Fabeldichter, als Sprachschöpfer und Bibelübersetzer.

Zu hören sind die Lesungen vom 18. bis zum 31. Oktober, jeweils von 22 Uhr bis 22.30 Uhr im Programm von NDR Kultur. Alle Folgen stehen nach der Ausstrahlung für 24 Stunden - von 22 Uhr bis 22 Uhr des Folgetages - zum Nachhören bereit.

"Von des christlichen Standes Besserung" NDR Kultur - 18.10.2017 22:00 Uhr Autor/in: Martin Luther Hans Paetsch liest die Schrift von Martin Luther.







Die Termine in der Übersicht: Titel: Datum: Uhrzeit: Von des christlichen Standes Besserung 18. Oktober 2017 22:00 Uhr Geschichte von Bruder Heinrich, in Dithmarschen verbrannt 19. Oktober 2017 22:00 Uhr Vermahnung zum Frieden 20. Oktober 2017 22:00 Uhr Fabeln 23. Oktober 2017 22:00 Uhr Von Kaufhandlung und Wucher 24. Oktober 2017 22:00 Uhr Das Buch Esther aus dem Alten Testament 25. Oktober 2017 22:00 Uhr Von den Schleichern und Winkelpredigern 26. Oktober 2017 22:00 Uhr Tischreden 27. Oktober 2017 22:00 Uhr An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, daß sie

christliche Schulen aufrichten und halten sollen 30. Oktober 2017 22:00 Uhr Briefe an die Familie 31. Oktober 2017 22:00 Uhr

