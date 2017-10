Sebastian Stamm, Comic-Zeichner und Game-Artist

Das war ein ganz interessanter Prozess, und deshalb bin ich so dankbar für das Projekt. Es war sehr experimentell, und am Anfang habe ich mir schon die Berechtigungsfrage gestellt: Was soll ich da? Es ist ein Hörspiel und ein Hörspiel ist gut so, wie es ist. Es sind Bilder im Kopf und warum muss ich da jetzt noch Bilder erzeugen? Aber je länger ich mich mit dem Material und der Geschichte und auch mit Benjamin auseinandergesetzt habe, um so mehr hatte ich Lust auszuprobieren, was in der Wahrnehmung passiert, wenn du Bilder zu diesem Text machst. Das geht als Medium wahrscheinlich eher in die Richtung "animiertes Webcomic". Diese bildliche Ebene, das war eigentlich mein Ziel, sollte dem Ganzen noch etwas hinzufügen, um eine Berechtigung zu haben. Das war mir wichtig. Und ich glaube, das ist an den meisten Stellen gelungen. Aber es hätte auch schiefgehen können. Das war ja ein Experiment.