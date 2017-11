Stand: 13.11.2017 07:06 Uhr

Magnus Brechtken erhält Sachbuchpreis 2017

Magnus Brechtken hat das beste Sachbuch des Jahres geschrieben. Wie die Jury heute mitteilte, erhält er den NDR Kultur Sachbuchpreis für seine zeitgeschichtliche Darstellung "Albert Speer. Eine deutsche Karriere". Der Historiker hat damit ein akribisch recherchiertes und spannend geschriebenes Werk vorgelegt, das weit über eine Biographie von Hitlers Rüstungsminister hinausgeht – urteilt die Jury des NDR Kultur Sachbuchpreises.

Für den Vorsitzenden NDR-Hörfunk-Direktor Joachim Knuth leistet der Historiker die "Dekonstruktion eines Legendengeflechts", in dem es viele Beteiligte gab: "Journalisten und Journalistinnen, Verlage und natürlich auch eine Öffentlichkeit, die in der zweiten Hälfte der 60er Jahre und in den frühen 70er Jahren möglicherweise eine Nazi-Rezeption schätze, in der auch ein "guter Nazi" vorkam."

Zeremonie im Schloss Herrenhausen

Die feierliche Übergabe findet am Mittwoch, den 22. November, zusammen mit dem Förderpreis der VolkswagenStiftung "Opus Primum" im Schloss Herrenhausen in Hannover statt. NDR Kultur überträgt die Verleihung live ab 19 Uhr.

