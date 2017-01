Stand: 17.01.2017 20:53 Uhr

Einstürzende Neubauten: Alte Karten gelten wieder von Katharina Lohmeyer

Wer die Einstürzenden Neubauten kennt, der weiß, dass es bei ihnen um laute und experimentelle Musik geht - und das schon seit rund 35 Jahren. Am Mittwoch tritt die Kultband nach langer Zeit wieder in Osnabrück auf. Das erste Konzert in der Stadt fand 1986 im Osnabrücker Hydepark statt, das zweite fünf Jahre später in der damaligen Stadthalle. Bei letzterem kam es zu einem kleinen Eklat: das technische Equipment der Band - zu dem neben Presslufthammern Bohrmaschinen und Betonmischer gehörten - machte den Verantwortlichen in der Stadthalle Sorgen. Das Konzert wurde deshalb in einer kürzeren Version gespielt als geplant. Dafür werden die damaligen Besucher jetzt entschädigt. Wer noch eine Karte hatte, durfte sie jetzt umtauschen - und kommt umsonst ins Konzert.

"Es war ultraheiß"

Einer der Gäste am 23. Mai 1991 war der heute 57-jährige Martin Gottwald. Er erinnert sich an die eindrucksvolle Installation im Foyer der damaligen Stadthalle: Durch den gesamten Raum waren Drähte gespannt, mit Unterlegscheiben darunter, die die ganze Halle zum Vibrieren brachten - was die Spannung im Vorfeld des Konzertes in die Höhe trieb. "Dann ging es in die Halle rein. Es war ultraheiß und so laut, dass man doch viel Gehörschutz brauchte", erinnert sich Gottwald. "Nach anderthalb Stunden ist man ziemlich fertig wieder aus der Halle gegangen. Aber es war gut."

Konzert Teil des KlangArtFestivals

Das Konzert war 1991 Teil des KlangArtFestivals. Gottwald hatte sich dafür extra eine ganze Woche Urlaub genommen. "Da waren sie alle hier: Holger Czukay, Karlheinz Stockhausen, die Neubauten und John Cale von Velvet Underground", sagt Gottwald, während er in dem Album blättert, in dem er seit den achtziger Jahren seine Konzerttickets sammelt. Das Konzert der Einstürzenden Neubauten habe definitiv zu den Highlights gehört. Er komme zwar eher vom Krautrock, die Neubauten spielten eher industrial, experimentell, ein bisschen punkig. "Aber irgendwie gab es auch Schnittpunkte. Die Band war auch international ziemlich anerkannt", sagt der große Mann mit den langen Haaren. "Und in Osnabrück findet ja nun nicht so viel Interessantes an Musik statt."

Probleme beim Soundcheck

Das KlangArt-Festival beschäftigte sich bis 2001 als Biennale mit der künstlerischen Wechselwirkung von Musik und Technik - mit Konzerten, in einer Ausstellung und einem Kongress, zu dem Gäste aus der ganzen Welt anreisten. Dass das Konzert nicht wie geplant stattfinden konnte, hatte sich erst am Vormittag beim Soundcheck gezeigt, sagt Christoph Rocholl, der das Festival mit organisiert hat. Technische Probleme waren die eine Sache. "Presslufthammer, Singende Säge, alles elektronisch verstärkt, verfremdet. Das ist schon eine Herausforderung." Und dann habe es mit "dem Management, der Band und uns als Veranstalter Gespräche gegeben, die nicht so gefruchtet haben." Man entschied, einige Titel nicht zu spielen.

Publikum bemerkt Verkürzung nicht

Das Publikum bekam das im Grunde genommen gar nicht richtig mit. Wer nicht wusste, was ihn beim Konzert der Einstürzenden Neubauten erwartet, der konnte schließlich auch nichts vermissen. "Für uns war das Konzert relativ rund. Ich weiß nicht, ob man noch eine halbe Stunde oder eine Stunde länger ausgehalten hätte. Allein wegen der Wärme", sagt Konzertbesucher Gottwald. Ebenfalls mit dabei war Jan Jansen. Er ist seit kurzem Chef der OsnabrückHalle, dem Veranstalter des heutigen Konzertes. Er hatte die Idee, die Einstürzenden Neubauten zum Warmup-Konzert drei Tage vor ihrem Auftritt in der Elbphilharmonie in Hamburg am Sonnabend nach Osnabrück einzuladen.

"Gucken, wie viele das Ticket noch haben"

Weil er sich an den Auftritt 1991 erinnerte, wollte er den Fans von damals ein besonderes Angebot machen: Wer von ihnen im Vorfeld sein altes Ticket vorlegen konnte, der durfte es gegen ein neues umtauschen und umsonst ins Konzert: "Es gibt ja diverse Mythen über das Konzert: wie lange es ging, einen eventuellen Abbruch, der diskutiert wurde, und eine Verkürzung durch technische Probleme." Das sei der Aufhänger gewesen, um zu sagen: "Wenn die Neubauten nach über 25 Jahren wiederkommen, dann ist es doch ein Spaß zu gucken, wie viele Leute das Ticket noch in der Schublade haben."

Konzertbesucher sagt alten Freunden Bescheid

Und das hatten offenbar einige. Fast 40 alte Eintrittskarten wurden in den vergangenen Monaten gegen neue eingetauscht. Dass Martin Gottwald seine Karte nicht aus seinem Album reißen wollte, war kein Problem. Er konnte eine Kopie abgeben und wird am Mittwochabend dabei sein. Und nicht nur er: "Ich habe erst mal vielen Freunden Bescheid gesagt, und einige hatten die Karten auch noch. Das wird ein Veteranentreffen." Ob auch Jansen, der Chef der OsnabrückHalle, dabei sein wird? "Ich hatte meine alte Karte leider nicht mehr. Mal sehen, ob ich noch reinkomme", sagt er mit einem Augenzwinkern. Zur Not könnte er ein Ticket kaufen. Restkarten sind noch zu haben.

