Endlich Mann und Mann, endlich Frau und Frau von Sonja Puhl, NDR.de

Als eines der letzten westeuropäischen Länder hat Deutschland den Schritt zur vollen rechtlichen Gleichstellung Homosexueller und Heterosexueller im Eherecht vollzogen: Gleichgeschlechtliche Paare dürfen seit Sonntag mit allen Rechten und Pflichten heiraten. Sie dürfen dann auch gemeinsam Kinder adoptieren. Damit Interessierte gleich am ersten Tag heiraten konnten, hatten in einigen Städten die Standesämter ausnahmsweise am Sonntag geöffnet, auch in Norddeutschland.

Hannoveraner Pärchen sind wieder Vorreiter

So gab es in Hannover zwei Eheschließungen: Claudia und Dorle Göttler sowie Reinhard Lüschow und Heinz-Friedrich Harre. "Dabei handelt es sich um das männliche Paar mit der damals ersten Lebenspartnerschaft in Deutschland, und auch um das weibliche Paar, das 2001 die erste lesbische Partnerschaft Deutschlands begründet hat", sagte Stadtsprecher Udo Möller. Damit sich die beiden Paare als eingetragene Lebenspartnerschaft registrieren lassen konnten, ließ die niedersächsische Landeshauptstadt 2001 das Standesamt extra früher öffnen, um bei der "Homo-Ehe" bundesweit vorn zu sein. "Wir haben vor 20 Jahren den Weg gemeinsam begonnen, mit der Ehe wird es einfach rund", meinte die jetzt 53-jährige Göttler. Lüschow und Harre sagten, für sie erfülle sich ein Lebenstraum: "Die eingetragene Lebenspartnerschaft war für uns immer nur ein Zwischenschritt". Sie hätten die Hoffnung auf eine Ehe im vollen Sinne nie aufgegeben. "Jetzt ist es soweit und wir sind einfach nur glücklich darüber."

Auch in Hamburg gaben sich am Sonntag insgesamt 15 gleichgeschlechtliche Langzeit-Paare das Jawort. Die meisten seien zuvor aus 50 Bewerbungen ausgelost worden. Fünf von ihnen hätten schon vorher festgestanden. Dabei handele es sich um Paare, die bereits 1997 die "Hamburger Ehe" und 2001 die Lebenspartnerschaft eingegangen waren, wie die Sprecherin der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, Julia Offen, mitteilte. Die Paare ließen sich im eigens dafür ab 14 Uhr geöffneten Hamburger Rathaus trauen. Das älteste Paar: zwei Männer im Alter von 82 und 88 Jahren. Sie sind seit 1961 zusammen.

Im Anschluss an die Trauungen lud die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) die Frischvermählten und ihre Angehörigen zu einem Senatsempfang ein. Es gehe um die Verwirklichung eines Menschenrechts, sagte Fegebank.

Verhaltenes Interesse in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

In kleineren Städten oder ländlichen Gebieten gab es in allen norddeutschen Bundesländern in der Regel nur vereinzelte Anfragen. Wegen des eher geringen Interesses werden die Standesämter in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein erst regulär am Montag öffnen. So gibt es für den 2. Oktober beispielsweise in Kiel fünf Termine, dabei handele es sich um Umwandlungen von eingetragenen Partnerschaften in die Ehe für alle, sagte der Kieler Sprecher Arne Gloy im Gespräch mit NDR.de. Bis 2018 hinein gebe es aber bereits viele Anmeldungen.

Terminvormerkungen etwa für das Standesamt Rostock gab es nach Auskunft von Rostocks Sprecher Ulrich Kunze ab November. Die Termine für Oktober seien bereits mit anderen Trauungen belegt gewesen, als im Juni der Bundestagsbeschluss zur Ehe für alle kam. Insgesamt gebe es vereinzeltes Interesse, aber im Vergleich zu den Anfragen für herkömmliche Eheschließungen blieben die Zahlen eher niedrig.

Auch lesbisches Paar aus Barth will heiraten

Heiraten wollen auf jeden Fall Christine und Gundula Zilm aus Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen). Die Begegnung mit diesem Paar hatte möglicherweise zum Sinneswandel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beigetragen und so den Weg zur Ehe für alle mit geebnet. Ursprünglich habe es die Idee gegeben, schon im Oktober zu heiraten. Das hab aber terminlich nicht geklappt. "Jetzt heiraten wir am 5. Februar in Barth", sagte Gundula Zilm im Gespräch mit NDR.de. Gefeiert werde dann am Urlaubsort Hamburg.

Technik spielt noch nicht ganz mit

Die Technik hält mit den gesellschaftlichen Neuerungen allerdings noch nicht ganz Schritt. Wegen Software-Problemen muss einer der Partner im Eheregister entgegen seines Geschlechts als "Ehefrau" oder "Ehemann" geführt werden. Eine Anpassung müsse vom Anbieter der Software vorgenommen werden und werde voraussichtlich erst 2018 umgesetzt, prognostizierte der hannoversche Stadtsprecher Udo Möller. "Die Urkunden werden aber in jedem Fall richtig ausgestellt."

