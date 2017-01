Stand: 19.01.2017 20:15 Uhr

Resonanzraum ist Hamburger Club des Jahres

Der Hamburger Club Award geht in diesem Jahr an den Resonanzraum. Der Konzertsaal im Feldstraßenbunker wurde vom Hamburger Clubkombinat für sein innovatives Konzertprogramm als Club des Jahres ausgezeichnet.

"Grenzen zwischen den Musikwelten einreißen"

"Dass ausgerechnet der Resonanzraum als Musikclub des Jahres ausgezeichnet wurde, zeigt, wie vielfältig die Hamburger Clubszene ist und sich in der Musikstadt Hamburg die unterschiedlichen Genres gegenseitig befruchten", sagte Kulturstaatsrat Carsten Brosda bei der Verleihung im Musikclub klubsen. Das Ensemble Resonanz schaffe es mit dem Resonanzraum, "die Grenzen zwischen den Musikwelten einzureißen und die Tür für ein ganz neues Musikerlebnis zu öffnen".

Das Ensemble Resonanz nutzt den Raum, indem es Elemente eines klassischen Konzertsaals mit denen eines Clubs verbindet. Auch in den Konzerten selbst überschreiten sie musikalische Grenzen.

Beste Newcomerförderung in der Astra Stube

Den Preis für das Konzert des Jahres erhält das Knust für das Jubiläumskonzert zum 40-jährigen Clubbestehen. Am 5. August 2016 waren dabei Bands wie Kettcar, Adam Angst, Fortuna Ehrenfeld, Liza&Kay sowie der Hamburger Kneipenchor zu erleben. Die Astra Stube wird für die beste Newcomerförderung des Jahres ausgezeichnet.

Erstmals ein Ehrenpreis

Erstmals wurde in diesem Jahr auch der Preis für das Festival des Jahres vergeben. Er geht an den Hafenklang mit dem "20 Jahre Hafenklang Festival". Ein Ehrenpreis geht an den Inhaber des Clubs Uebel & Gefährlich und gleichzeitig 1. Vorsitzenden des Clubkombinats, Wolf von Waldenfels. Nach Einschätzung des Vorstands habe er seit den 1980er-Jahren so viel zur Entwicklung der Hamburger Clubkultur, insbesondere der elektronischen Musik, beigetragen habe, wie sehr wenige Menschen in der Stadt.

Der Hamburger Club Award wurde in diesem Jahr bereits zum siebten Mal vergeben. Die Preisträger erhalten neben der Trophäe Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro, überwiegend finanziert von der Hamburger Kulturbehörde.

