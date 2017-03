Stand: 24.03.2017 11:30 Uhr

JazzBaltica: Jazz an der Ostsee von Thorsten Philipps

Das Musikfestival in Timmendorfer Strand geht in die 27. Saison: "Komm mit ans Meer" heißt es in diesem Jahr wieder, wenn die JazzBaltica vom 23. bis zum 25. Juni 2017 Konzerte mit baltischen und internationalen Jazzgrößen präsentiert. Seit nunmehr sechs Jahren findet das Festival auf dem Gelände der Niendorfer Evers-Werft und im Niendorfer Hafen der Gemeinde Timmendorfer Strand statt.

Bekannte Gesichter in neuen Formationen

Der Blick des Festivals richtet sich auch in diesem Jahr auf die baltische und die regionale Jazzszene, aber auch darüber hinaus. Bekannte Musikgrößen wie Michael Wollny und Peter Weniger sind in ungewohnten Formationen zu erleben, wie der künstlerische Leiter der Jazz Baltica Nils Landgren ankündigt. Wollny etwa steht gemeinsam mit dem Akkordeonisten Vincent Peirani und Emile Parisien am Saxophon sowie dem Sänger Andreas Schaerer auf der Bühne. Powerfrauen des Gesangs wie Viktoria Tolstoy und Jasmin Tabatabai sind ebenso zu hören, wie Bands, die sich zwischen verschiedensten Musikstilen bewegen, zum Beispiel Jin Jim, Pixel und das Tingvall Trio.

"Die Highlights sind eigentlich alle, denn es ist ein Gesamtwerk. Die Highlights soll man für sich selber entdecken", sagt Veranstalter Landgren. Auch die NDR Bigband experimentiert mit neuen Zusammensetzungen mit ihrem neuen Leiter Geir Lysne und spielt mit das Programm "Watt about". "Das wichtigste Festival in meinem Leben ist JazzBaltica. Hier konnte ich von Beginn an experimentieren und einfach ich selbst sein - ein großes Geschenk für mich als Musiker", erklärt der schwedische Posaunist, Sänger und künstlerischer Leiter des Festivals, Nils Landgren, anlässlich seines 60. Geburtstages im letzten Jahr.

Neue Auftaktveranstaltung "upptakt"

Bereits am Vorabend des Jazzfestes wird Landgren mit der neuen Veranstaltung "upptakt" das Publikum mit einem Konzert in Club -Atmosphäre auf die JazzBaltica einstimmen. Sängerin Sharon Dyall, Pianist Eric Staiger, Schlagzeuger Silvan Strauß und Kontrabassistin Lisa Wulff stehen gemeinsam mit ihm auf der Bühne.

Erhöhter Etat für 2017

Tanzbar, alternativ, modern, polyrhythmisch - das Festival in Timmendorfer Strand-Niendorf übt eine unverändert große Anziehungskraft auf Musiker aller Jazzstile aus. Zu erleben sind unter anderem die Big Bad Brass Band, Michèl von Wussow & Band sowie Jan Lundgren. Zum bewegten Abschluss spielt die Monika Roscher Bigband auf, die als Bigband-Sensation der vergangenen Jahre gefeiert wird. Die JazzBaltica wird auch beim Publikum gut angenommen. Vergangenes Jahr kamen 13.500 Jazzfans auf das Festival-Gelände der Evers Werf.

Die JazzBaltica ist organisatorisch Teil des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat 2017 den Zuschuss für Jazz Baltica von 90.000 Euro auf 140.000 euro erhöht. Der NDR ist Medienpartner beider Musikfestivals.

