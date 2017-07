Stand: 20.07.2017 22:29 Uhr

Verdis "Rigoletto": Zauberhafte Klänge in Hannover

Für Opernfans in Hannover und solche, die es werden wollen, gibt es heute Abend nur ein Ziel: den Maschpark. Auf der Freilichtbühne am Neuen Rathaus läuft die Generalprobe zu Verdis "Rigoletto" im NDR Klassik Open Air. Die Karten waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen, aber trotzdem kann jeder die Oper miterleben: auf zwei Video-Leinwänden, die sie Stadt Hannover im Maschpark aufgestellt hat. Über Lautsprecher ist die Oper darüber hinaus überall im Park gut zu hören.

"Oper für alle"

Wegen des eher durchwachsenen Wetters im Laufe des Tages füllte sich der Maschpark langsamer als in den vergangenen Jahren. Doch nach den dunklen Wolken brach der Himmel gut zwei Stunden vor Beginn auf - und die Sonne zeigte sich. "Wir haben gewartet bis es aufgeklart war, dann sind wir schnell los", erzählt ein Ehepaar aus Hannovers Stadtteil Wettbergen. Mit ihnen kamen die Menschen, breiteten Decken aus und begannen zu lauschen. Marlis Fertmann, Initiatorin des NDR Klassik Open Air und NDR Fernsehchefin in Niedersachsen, freut sich besonders über Parkbesucher, die noch nie eine Oper gesehen haben und dieses Angebot nutzen, um Neues zu entdecken und sich mitreißen zu lassen. Das Motto des NDR Klassik Open Air lautet: "Oper für alle".

Große Stimmen, bekannte Gesichter

Es sind weltbekannte Stars der Opernszene, die bei diesem NDR Klassik Open Air auf der Bühne stehen. In der Titelrolle Bariton Ludovic Tézier - im Moment wohl der Rigoletto. Sopranistin Nadine Sierra singt Rigolettos Tochter Gilda, Tenor Stephen Costello den Herzog von Mantua. Als Maddalena ist die armenische Mezzosopranistin Varduhi Abrahamyan zu sehen und zu hören, Franz Hawlata (Bass) übernimmt die Rolle des Sparafucile. Eines der Gesichter auf der Bühne wird Anhängern der NDR Sommeroper besonders bekannt vorkommen: Martin-Jan Nijhof (Bass), in "Rigoletto" der Graf von Monterone, war bisher bei jedem NDR Klassik Open Air dabei. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt. "Es ist ein besonderes Ereignis für Hannover geworden", sagt Nijhof. "Da von Anfang an dabei sein zu dürfen, ist toll."

"La Traviata" jetzt als DVD

Im vergangenen Jahr haben fast 40.000 Menschen vor der Bühne und im Maschpark das dritte NDR Klassik Open Air erlebt. Verdis weltberühmte Oper "La Traviata" - das ist Liebe, Leid, Trennung und Wiedervereinigung, ein tragischer Tod. Und es sind wunderbare Klänge, bekannte Melodien, große Arien. Wer sich daran gerne zurückerinnert, die Aufführung am liebsten noch einmal sehen würde oder aber sie 2016 verpasst hat, kann sie jetzt im Handel auf DVD erwerben. Am Rande der heutigen Generalprobe und der Aufführung am Sonnabend werden die DVDs ebenfalls angeboten.

