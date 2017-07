Stand: 21.07.2017 03:49 Uhr

"Rigoletto"-Generalprobe begeistert Tausende

Kein Regentropfen hat den Sommer-Opernabend in Hannover getrübt: Rechtzeitig vor Beginn der Generalprobe zu "Rigoletto" im NDR Klassik Open Air hat sich das schlechte Wetter am Donnerstagabend verzogen. Insgesamt 8.000 Besucher verfolgten begeistert das Geschehen und lauschten den herrlichen Klängen von Verdis Meisterwerk. Neben den 2.000 Menschen auf den Rängen vor der Bühne am Neuen Rathaus waren 6.000 Opernbegeisterte in den Maschpark gekommen - trotz der Unsicherheit, ob es trocken bleiben würde. Im Park konnten sie das Treiben auf der Bühne auf zwei Video-Leinwänden miterleben.

Gemütlich der Generalprobe lauschen



































Die Opernfans sind bestens ausgestattet

"Traumhaft schön" sei die Generalprobe, freute sich Jörg Wicke aus Hemmingen, der mit seiner Frau und vier Freunden jedes Jahr die Oper im Park genießt. Die Künstler seien "grandios". Mit Wein, Wraps und Spießchen hatte die kleine Gruppe es sich auf Campingstühlen bequem gemacht, wetterfeste Jacken im Gepäck, falls es am späteren Abend kalt werden sollte. Und nicht nur diese sechs aus der Region Hannover waren bestens ausgestattet. Beim Rundgang durch den Park wurde deutlich: Beim mittlerweile vierten NDR Klassik Open Air sind nicht nur die Macher, sondern auch die Fans bereits erfahren und geübt.

"Das schönste Baugerüst aller Zeiten"

Auch für diejenigen, die sich bisher keine Open-Air-Oper haben entgehen lassen, gibt es in diesem Jahr aber etwas ganz Neues zu sehen: eine Licht-Choreografie am Baugerüst des Neuen Rathauses. Damit das Gerüst während des NDR Klassik Open Airs nicht stört, ist es mit Hunderten Scheinwerfern und mehr als 20 Kronleuchtern ausgestattet worden und erstrahlt in wechselnden Farben - sorgfältig abgestimmt auf die Stimmung der Oper. Diese Stimmung übertrug sich während der Generalprobe auf den ganzen Park - selbst Spaziergänger, die nur nebenbei etwas mithören und -schauen wollten, blieben stehen und konnten sich kaum sattsehen am Farbenspiel. "Das schönste Baugerüst aller Zeiten", so auch das Urteil von Gabi Wicke, die von ihrem Campingstuhl aus sowohl die Leinwand als auch das Rathaus sehen konnte.

Auf der Bühne: Internationale Stars der Opernszene

Die Lichter, die Bilder, die Töne - es stimmte alles am Donnerstagabend. Auf der Bühne singen und spielen bei diesem NDR Klassik Open Air die Musiker der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Keri-Lynn Wilson, der Festivalchor Hannover, bestehend aus professionellen Sängern aus Norddeutschland, und weltbekannte Solisten. In der Titelrolle Bariton Ludovic Tézier - im Moment wohl der Rigoletto. Sopranistin Nadine Sierra singt Rigolettos Tochter Gilda, Tenor Stephen Costello den Herzog von Mantua.

"Alle Erwartungen übertroffen"

Mit tosendem Applaus und lauten Bravo-Rufen dankten die Zuschauer den Opernstars für eine wunderbare Vorstellung. Nun steigt die Vorfreude auf den Sonnabend, wenn die große Aufführung von "Rigoletto" folgt. "Die Generalprobe hat alle Erwartungen übertroffen", sagte Marlis Fertmann, NDR Fernsehchefin in Niedersachsen und Initiatorin des NDR Klassik Open Air. "Die wahren Helden waren die Menschen im Park, die dem Wetter trotzten und die mit einem wunderbaren Opernabend belohnt wurden. Die Einladung 'Oper für alle' steht auch am Samstag. Wir freuen uns auf einen hochemotionalen Abend mit großen Stimmen und herrlicher Musik."

