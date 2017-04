Stand: 25.04.2017 15:25 Uhr

"Sinfonie der Tausend" ohne Nagano

Der Hamburger Generalmusikdirektor Kent Nagano hat seine Auftritte in den nächsten zwei Wochen abgesagt. Wie die Hamburgische Staatsoper und das Philharmonische Orchester mitteilten, ist der Dirigent erkrankt.

Auch die musikalische Leitung der Produktion "Mahler VIII", bei der die sogenannte "Sinfonie der Tausend" in der Elbphilharmonie am 29. und 30. April sowie am 1. Mai aufgeführt wird, wird Nagano nicht übernehmen.

Ehrendirigent des hr-Sinfonieorchesters übernimmt

Für ihn übernimmt der israelische Dirigent Eliahu Inbal das Projekt. Der 81-jährige langjährige Chefdirigent und heutige Ehrendirigent des hr-Sinfonieorchesters wurde weltweit für seine legendären Mahler-Aufnahmen bekannt, für die er unter anderem den Deutschen Schallplattenpreis erhielt.

Eliahu Inbal studierte zunächst Violine und Komposition an der Musikakademie seiner Heimatstadt Jerusalem, ehe er seine Ausbildung auf Empfehlung Leonard Bernsteins am Conservatoire National Supérieur in Paris bei Louis Fourestier, Olivier Messiaen und Nadia Boulanger fortsetzte. Wichtige Impulse vermittelten ihm außerdem Franco Ferrara in Hilversum und Sergiu Celibidache in Siena.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 25.04.2017 | 17:00 Uhr