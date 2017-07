Stand: 19.07.2017 08:38 Uhr

Orchester aus China gastiert in Ostfriesland

Wenn ein chinesisches Orchester sich auf den Weg nach Ostfriesland macht, dann ist das schon etwas Besonderes. Wenn sich dann auch noch zeigt, dass die jungen Musikerinnen und Musiker vielseitig sind, erst recht. Etwa 50 Musikerinnen und Musiker der Hong Kong Sinfonietta sind in zwei Bussen durch Europa unterwegs. Ihr einziges Gastspiel in Deutschland haben sie bei den Gezeitenkonzerten in Ostfriesland gegeben. Mit zwei ganz unterschiedlichen Programmen machen sie sich in der Großen Kirche in Leer dem deutschen Publikum bekannt.

Mal sind sie an diesem Abend mit reinen Orchesterwerken zu hören, mal bieten sie der Geigerin Clara-Jumi Kang und mal der Sopranistin Juliane Banse die große Bühne. Gastdirigent Christoph Poppen führt die Hong Kong Sinfonietta mit großer Begeisterung durch den Abend in Leer: "Sie sind sehr wach und deswegen macht die Arbeit wirklich große Freude."

"Neue Farben ausprobieren"

Die junge Geigerin Clara-Jumi Kang vertieft sich bei der Romanze F-Dur von Ludwig van Beethoven in ein inniges Zusammenspiel mit dem Orchester. Mit ihrer über 300 Jahre alten Geige schlägt sie an diesem Abend eine Brücke zwischen Bach, Beethoven und Camille Saint-Saëns: "Ich finde, immer wenn man in der Kirche spielt, braucht man wirklich nur den Klang rausbringen von der Geige und es atmet viel mehr." Die Hong Kong Sinfonietta hat sich so gut zurückgenommen, dass die Solistin mit ihrer Geige wirken konnte - ganz ähnlich wie die Sopranistin Juliane Banse.

Als Schubert-Interpretin ist sie eher die Arbeit mit Pianisten gewohnt als mit einem großen Orchester. Doch auch hier gelang den asiatischen Musikern eine fast kammermusikartige Bescheidenheit. Die Orchesterbearbeitung des Erlkönig von Hector Berlioz ist für Juliane Banse besonders spannend: "Man merkt auch, dass die Komponisten, die das Lied orchestriert haben, das auch sehr geliebt haben. Und man kann neue Farben ausprobieren, neue Nuancen und das macht großen Spaß."

Imaginäre Klanglandschaft, die sich auflöst

Spaß an neuen Farben hat das Orchester auch bei der Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Musikern. Der Hong Konger Komponist Charles Kwong arbeitet schon zum dritten Mal mit der Hong Kong Sinfonietta zusammen. Sein neues Werk feiert bei den Gezeitenkonzerten Welturaufführung. Es nimmt Bezug auf einen Roman von Haruki Murakami. In seinem Roman "The hard-boiled Wonderland oder das Ende der Welt" erschafft er eine imaginäre Klanglandschaft, die sich auflöst und verschwindet. Und so ist auch diese Art von Musik.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 19.07.2017 | 07:20 Uhr