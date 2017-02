Stand: 05.02.2017 12:41 Uhr

Christian Thielemann dirigiert in Hannover von Agnieszka Zagozdzon

Samstagabend gastierte die Sächsische Staatskapelle Dresden unter ihrem Chefdirigenten Christian Thielemann im Kuppelsaal in Hannover. Eigentlich sollte es in dem Konzert ein neues Werk von Sofia Gubaidulina geben. Doch da die Komponistin erkrankt ist, konnte sie es nicht rechtzeitig beenden - und so gab es ein reines Wagner-Programm mit Teilen aus der Walküre und der Götterdämmerung. Schließlich ist Christian Thielemann seit 2015 auch Musikdirektor der Bayreuther Festspiele.

Wagner hätte wohl keine Einwände

Eigentlich war Richard Wagner äußerst penibel und empfindlich, was die Aufführung seiner Werke außerhalb Bayreuths betraf. Allerdings hatte er keinerlei Einwände, wenn nur Ausschnitte daraus in einem Konzert gespielt wurden - schließlich war das damals eine gute Gelegenheit, seine Musik dem künftigen Publikum und potenziellen Geldgebern vorzustellen. Vermutlich hätte Wagner es also begrüßt, dass im Konzert in Hannover jetzt Ausschnitte aus zwei Opern seiner "Ring des Nibelungen"- Tetralogie aufgeführt wurden. Zumal ein dramaturgischer Gesamtzusammenhang im Programm durchaus gegeben war, wie Dirigent Christian Thielemann erklärt: "Der 1. Akt 'Walküre' steht für sich. Und die 'Götterdämmerung'-Ausschnitte sind dermaßen logisch zusammengestellt, dass ich nicht finde, dass das irgendwie dramaturgisch schwierig wäre, ganz im Gegenteil: Es baut sich so gut auf, dass es klappt."

Das Orchester: Ein herrlich warmer Klang

In der Tat fügten sich die einzelnen Passagen aus der "Götterdämmerung" - wie Siegfrieds Rheinfahrt und der Trauermarsch - im Konzert bemerkenswert nahtlos aneinander. Dass dieses Programm aber tatsächlich wie eine Einheit wirkte, dafür sorgten vor allem die großartigen Musiker der Sächsischen Staatskapelle Dresden: Ganz gleich ob in den allerzartesten Pianissimi der phänomenalen Celli, dem strahlend-majestätischen Einsatz der Posaunen oder in einem satten volltönenden Tutti: Der herrlich warme und runde Klang dieses Orchesters bestand durchgehend von der ersten bis zur letzten Note.

Die Sänger: Überzeugend!

Ebenfalls im Konzert dabei waren der Tenor Stephen Gould, der in der ersten Hälfte einen strahlend-kräftigen Siegmund sang, Georg Zeppenfeld als Siegmunds Gegenspieler Hunding - mit wunderbar dunkel gefärbtem Bass - und Sopranistin Anja Kampe, deren samtweiches Timbre absolut perfekt zum Klang der Sächsischen Staatskapelle Dresden passte.

Der Dirigent: Erspürte jede Nuance

Ein Konzerterlebnis der absoluten Spitzenklasse: ein grandioses Orchester, großartige Sänger mit einigen der schönsten Passagen aus Wagners Opern - und mit einem souveränen Dirigenten, der jede feinste musikalische Nuance erspürte und dem es gelang, die Spannungsbögen in Wagners Musik genau im richtigen Moment bis zum absoluten Höhepunkt zu steigern.

Übrigens: Auf das nächste Konzert mit seiner Sächsischen Staatskapelle Dresden ist Christian Thielemann ganz besonders gespannt, denn das findet bereits Montagabend in der Hamburger Elbphilharmonie statt. Thielemann: "Ich freue mich maßlos darauf. Endlich mal eine neue Halle - da hört man so viele tolle Sachen. Also: wirklich maßlos."

