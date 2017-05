Stand: 10.05.2017 14:24 Uhr

Jacob Collier: Vom Krankenhaus auf die Bühne von Peter Helling

Für manche ist er das musikalische Wunderkind unserer Zeit, zum Beispiel für Jazz-Großmeister Quincy Jones: Jacob Collier, gerade mal Anfang Zwanzig, produziert, komponiert, mischt seine Songs selbst. Seine Videos werden bei YouTube millionenfach angeklickt. Jetzt ist Jacob Collier auf Welttournee - Dienstag war er im Hamburger Mojo Club auf der Reeperbahn.

YouTube-Star und Musikgenie: Jacob Collier Kulturjournal - 06.06.2016 22:45 Uhr Autor/in: Ralph Baudach Er spielt seine Instrumente alle selbst, singt alle Stimmen und produziert auch seine Videos in Eigenregie: Der 21-jährige Jacob Collier ist ein Ausnahmekünstler!







5 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ein genialisches Kind

Beinahe wäre das Konzert geplatzt, wegen ein paar Nussresten im Essen: Eine Allergie zwang Jacob Collier den ganzen Morgen ins Krankenhaus. Tapfer verkündet er zu Beginn des Konzerts: "Deswegen ist es zu gut, hier zu sein! Ich lebe!"

Und dann springt er wie ein Flummi an die Instrumente, strahlt dabei wie ein kleiner Junge vor seinem Lieblingsspielzeug: im langen T-Shirt, bunten Schlabberhosen und Socken. Sofort ist der Eindruck da: ein genialisches Kind. Und er legt gleich los. Mit dem Stevie Wonder-Hit "Don’t you worry about a thing" - sein Remake hat ihn bekannt gemacht.

Unfassbar, wie Jacob Collier die Klänge zaubert. Er spielt alle Instrumente selbst, mischt sie live wie ein Sternekoch seine Zutaten und legt seine samtige Stimme darüber, die alles kann zwischen tiefem Bass und hohem Falsett: ein perfekter Chor.

Sein Zimmer in London, ein Labor der Klänge

Seine erste CD ist im letzten Jahr erschienen, sie heißt schlicht: "In my room". Gemeint ist sein Zimmer im Haus seiner Eltern in London, seine Wunderkammer, vollgestopft mit Instrumenten, vom Keyboard, Schlagzeug, über Kontrabass, E-Bass und Harmonika bis hin zum Tamburin. Sein Zimmer, das sind sechs Quadratmeter geballte Genialität.

Weitere Informationen mit Video Jacob Collier - ein junger Überflieger mit Tiefgang NDR Info Er singt alle Stimmen selbst, spielt alle seine Instrumente und natürlich produziert er auch seine Videos in Eigenregie. Nun hat Jacob Collier sein erstes Album veröffentlicht. mehr

Bei seinem Konzert bekommen die Instrumente ein Eigenleben: Ein spezielles Programm vervielfältigt seine Stimme, gießt sie in einen geradezu gleißenden Sound. Und jetzt geht sein Zimmer, mit all den Instrumenten, auf Welttournee. Ein Labor, in dem sich selbst Hits der "Beachboys" wie frisch frisiert anhören. Das Publikum ist begeistert.

Jacob Colliers Charme bezaubert. Jeder fühlt sich angesprochen. Hinter ihm, auf einer großen Leinwand, wird er live als Comicfigur projiziert - sein Gesicht vervielfältigt zu verwischten Fratzen: Alles entsteht hier und jetzt. Bei der berührenden Ballade "In the real early morning" wachsen fantastische Nachtgewächse in den Himmel. Und dass Jacob Collier der Sohn einer Dirigentin ist, beweist er, als er den ganzen Saal zum Mitsingen bringt.

Eine spontane Jamsession

Bei der Zugabe, "Black Bird" von den Beatles, kommt dann der Höhepunkt: Eine Zuschauerin kommt auf die Bühne, setzt sich an sein Schlagzeug und fängt an, Jacob Collier zu begleiten. Ihre rauchige Stimme passt perfekt. Mancher Zuschauer bezweifelt, dass das spontan war: "Ich hatte das Gefühl, das war vorher ein bisschen geplant", meint einer.

Und dann klettern immer mehr Zuschauer nach oben - bis eine ganze Band um Jacob Collier steht: Sie greifen nach und nach zu den Instrumenten und legen los. Eine Jamsession. Es ist etwa so, als würde die Tür zu seinem Kinderzimmer, dieser Wunderkammer der Klänge, geöffnet: Und der große Junge Jacob wird ein bisschen aus seiner Kindheit erlöst, so fühlt es sich an. Der mitreißende, oft eine Spur zu überladene Sound von Jacob Collier - er färbt sich menschlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 10.05.2017 | 19:00 Uhr