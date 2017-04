Stand: 25.04.2017 09:41 Uhr

Ella Fitzgerald: Weltstar mit Texthänger von Jan Ehlert

Frank Sinatra, Doris Day, Bing Crosby - sie alle kamen ins Schwärmen, wenn sie von dieser Sängerin sprachen: Ella Fitzgerald. Heute vor 100 Jahren wurde die US-amerikanische Jazz-Sängerin geboren. Zu ihren berühmtesten Stücken gehören die Aufnahmen mit Louis Armstrong, aber auch in Norddeutschland hatte sie denkwürdige Auftritte. Ihr Konzert 1965 in Hamburg wurde als CD herausgegeben - in Hannover, 1975, blieb sie jedoch nicht wegen ihrer Stimme in Erinnerung.

Ein plötzlicher Blackout

Auch ein Weltstar kommt manchmal ins Schwimmen. Am 27. Oktober 1975 singt Ella Fitzgerald im NDR Landesfunkhaus in Hannover, beim Jazzworkshop mit Gitarrist Joe Pass. "Cry me a river", ein Song, den sie nur selten im Repertoire hat, steht auf dem Programm. Und dann passiert es: Die Worte sind weg, Ella Fitzgerald improvisiert.

Ein anderer Künstler hätte vermutlich einfach weitergemacht. Nicht so Fitzgerald. Ganz offen spricht sie mit dem Publikum über ihren Aussetzer: Sie dachte, sie könne das Lied einfach so singen und perfekt sein, erzählt sie. Aber vielleicht hätte sie doch lieber auf den Text schauen sollen. Und dann beginnt Ella Fitzgerald noch einmal von vorn: "Cry me a river", die Zweite.

Lampenfieber und Improvisationstalent

Weitere Informationen Dirty Dozen - Ladies in Jazz: Ella Fitzgerald 25.04.2017 07:40 Uhr NDR Info Mit ihrer klaren Stimme über mehrere Oktaven, mit ihrer perfekten Aussprache und ihrer hohen Musikalität zählt Ella Fitzgerald zu den "Canaries", den besten Sängerinnen - ein Memo. mehr

Es war nicht das erste Mal, dass Fitzgerald auf der Bühne nicht weiterwusste. Schon bei ihrem ersten Auftritt, als Tänzerin, habe sie so großes Lampenfieber gehabt, dass ihr kein einziger Schritt mehr einfiel, erzählte sie gern. Und auch die heute berühmte Aufnahme des Kurt-Weill-Liedes "Mackie Messer", das sie 1956 gemeinsam mit Louis Armstrong aufnahm, sei nur deshalb ein Hit geworden, weil sie den Text vergessen habe - und improvisierte, so Fitzgerald.

Doch in Hannover will ihr an diesem Abend im Jahr 1975 einfach gar nichts gelingen. Auch den zweiten Song, "Nature Boy", bricht sie ab und beginnt noch einmal von vorn. Mit Müh und Not bringt Ella Fitzgerald das Konzert zu Ende. Das Lachen ist ihr nach dem Schlussapplaus vergangen, erinnerte sich NDR Jazzredakteur Michael Naura später, der bei dem Konzert dabei war. Mit versteinertem Gesicht habe Fitzgerald in der Garderobe gesessen, sogar den Blumenstrauß zurückgewiesen.

Eine Zugabe in Hamburg

Fitzgerald ist so unzufrieden, dass sie beschließt, noch einmal aufzutreten. Ohne Honorar. Und zwar In Hamburg, einer Stadt, die sie von früheren Auftritten in sehr guter Erinnerung hat. Das Publikum sei damals so begeistert gewesen, dass sie immer wieder zu einer Zugabe rauskommen musste, erinnert sie sich - selbst, als sie sich schon längst umgezogen hatte.

Und so kommt es nicht einmal ein Jahr später zu einem zweiten Konzert in Norddeutschland: Am 19. Mai 1976 ist Ella Fitzgerald zu Gast im NDR Studio in Lokstedt. Und diesmal stimmt wieder alles: Der Text genauso wie das große Gefühl in der Stimme, das Ella Fitzgerald so berühmt gemacht hat.

Weitere Informationen mit Video Free Form Jazz und die Anfänge des NDR Jazzworkshops Der NDR 21. Februar 1958: Im NDR findet der erste Jazzworkshop statt. Die außergewöhnliche Konzert-Reihe macht das Publikum in den 50er-Jahren mit internationalen Größen des Modern Jazz bekannt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 25.04.2017 | 09:55 Uhr