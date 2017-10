Stand: 04.10.2017 16:02 Uhr

Staatsoper: Doppelspitze verlängert

Die Hamburgische Staatsoper behält ihre Doppelspitze für weitere fünf Jahre: Star-Dirigent Kent Nagano und Opern-Intendant Georges Delnon haben ihre Verträge in der Hansestadt bis 2025 verlängert. Der Aufsichtsrat habe zugestimmt, teilte die Kulturbehörde am Mittwoch mit.

Staatsoper: Nagano und Delnon bleiben bis 2025 NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.10.2017 16:00 Uhr Autor/in: Daniel Kaiser Die Doppelspitze der Staatsoper bleibt bis mindestens 2025 in Hamburg: Star-Dirigent Kent Nagano und Opern-Intendant Georges Delnon haben ihre Verträge um fünf Jahre verlängert.







Brosda: "Oper hat an Relevanz gewonnen"

"Georges Delnon und Kent Nagano stehen für ein neues künstlerisches Profil und eine besondere Qualität der Zusammenarbeit zwischen Staatsoper und Philharmonischem Staatsorchester", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). "Wir wollen die begonnene Neuausrichtung der Staatsoper ausdrücklich unterstützen. Wenn man sich anguckt, was hier in den letzten zwei Jahren passiert ist, dann stellen wir fest, dass Oper und klassische Musik an Relevanz gewonnen haben."

Beide hätten in den vergangenen Jahren auf höchstem Niveau musikalische Ereignisse geschaffen, "die dem Publikum unvergesslich bleiben und die Musikstadt Hamburg nachhaltig prägen". Dazu zählten die "Matthäus-Passion" in den Deichtorhallen, die Uraufführung der "Arche" von Jörg Widmann im Rahmen der Eröffnung der Elbphilharmonie, die "Lulu" in der Regie von Christoph Marthaler, die gerade zur "Aufführung des Jahres" gewählt wurde und jüngst Achim Freyers gefeierter "Parsifal" in der Staatsoper.

Fünf Millionen von der Kühne-Stiftung

Das Philharmonische Staatsorchester wächst um sechs auf 140 Musiker. Die Stiftung von Klaus-Michael Kühne unterstützt die Staatsoper ab der kommenden Saison fünf Jahre lang mit einer Million Euro pro Jahr. Das Geld soll unter anderem eine zusätzliche neue Opern-Inszenierung pro Saison ermöglichen, um das Repertoire schneller zu erneuern und zu erweitern.

Kent Nagano lobte das kenntnisreiche Hamburger Publikum und die gute Zusammenarbeit mit Delnon. "Fünf Jahre sind zu kurz, um etwas Neues zu schaffen", meinte der US-amerikanische Dirigent mit japanischen Wurzeln. "Das braucht etwas mehr Zeit." Gemeinsam wollten sie das Profil der Stadt Hamburg und ihrer kulturellen Tradition weiter mitgestalten. "Wir haben ein wunderbares Publikum, das etwas Besonderes erwartet."

Auch Delnon bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen: "Auch in Zukunft werde ich das Neue, Zeitgenössische, das gesellschaftlich Relevante im Blickfeld für diese besondere und bedeutende Hamburger Institution haben."

