Roger Willemsens Musikleidenschaft auf CD Willemsen legt auf von Roger Willemsen Vorgestellt von Margarete Zander

Vor gut einem Jahr, am 7. Februar 2016 starb Roger Willemsen im Alter von 60 Jahren. In Erinnerung an seine ansteckende Freude an der Musik hat NDR Kultur seine Moderationen neu aufgelegt. "Willemsen legt auf" heißt die Box, die heute veröffentlicht wird.

Von 2009 bis 2015 hat Roger Willemsen für NDR Kultur wöchentlich "aufgelegt". In 279 Sendungen und 26 Veranstaltungen hat er die Ohren für Musiker und ihre Leidenschaften neu geöffnet. Er wusste Kurioses und Weises, Witziges und Tragisches und hat es auf nie gehörte Art in einen Zusammenhang gebracht. In Erinnerung an den Freund und Kulturkenner hat der NDR Kultur Redakteur der Reihe, Hendrik Haubold, die Folgen noch einmal Revue passieren lassen und die schönsten Schätze gehoben. Auf neun CDs und einer DVD kann man nun die Highlights nachhören und Roger Willemsen und seine Lieblingstitel aus Klassik und Jazz noch einmal erleben.

Ein Doppel als Solo auf der Bühe

"Jazz meets Klassik"- so hätte man die Reihe nennen können und wäre damit im gewohnten Kontext geblieben. Aber wenn Hendrik Haubold im Rolf-Liebermann-Studio in Hamburg in einer Kulisse aus Porträt-Fotos der ausgewählten Musiker und Komponisten elegant augenzwinkernd den roten Teppich für Roger Willemsen ausrollte, dann lieferte man sich auch mal einen Wettstreit um musikalische Bezüge zwischen spontan genannten Musikgrößen der beiden Fächer. In dieser heiteren, von der Leidenschaft für Musik erfüllten Stimmung hat Roger Willemsen sich wohlgefühlt und den Redakteur nicht etwa hinter die Kulissen verbannt. Nein, Hendrik Haubold sollte auf dem roten Sofa neben ihm sitzen - und auflegen. "Am Anfang versuchte ich ihn dazu zu bringen, dass zwischen uns ein Dialog entsteht", erzählt Haubold, "aber ich habe gemerkt, daß er schnell im thematischen Tunnel ist. Da hab ich ihn dann gelassen. Es war quasi ein Doppel als Solo."

Auf der Suche nach dem Menschen in der Musik

Roger Willemsen suchte nach Entwicklungen. Er sprach, als hätte er die Musiker und Komponisten gestern noch getroffen. Selbst wenn er Daten aus einem Lebenslauf vortrug, klang es so persönlich, als hätte er das aus nächster Nähe miterlebt. Roger Willemsen ließ sich ganz von der Musik erfüllen und suchte darin den Menschen - mit seinen Stärken und Schwächen, ja, mit den kleinen und großen Fragen des Lebens. Und das ist seine ganz persönliche Handschrift. Nicht erst in seinem Kondolenzbuch haben viele NDR Kultur Hörerinnen und Hörer ganz persönlich geschrieben, wie sie sich nach dieser Menschlichkeit und Empathie sehnen.

Virtuose Musikauswahl

In dieser Sammlung von Gedanken zur Musik trägt die virtuose Musikauswahl. Und die Lust am Entertainment. Musik für die er begeistern wollte hatte etwas mit seinem Leben zu tun und war auch das Ergebnis vieler Gespräche unter Freunden, erinnert sich Haubold: "Ich habe ihn immer informiert, was mich gerade begeistert. Ob alte Sachen, ob neue Sachen, schon Sachen von morgen, das war eigentlich mein Pfund, was ich einbringen konnte. Er kam mit Musik, die ihn seit Jahr und Tag begeistert hat, meist mit Klassikern. Trotzdem war er sehr neugierig, begeisterungsfähig und hat sich dann auch alles immer angehört."

Nach dem Konzert war vor dem Konzert und dazwischen gab es einen lebendigen Dialog. "Es war regelmässiges und vertrautes Miteinander und eine Passion für die Sache, die ich bis dahin nur bei und mit meinem Radiovater Michael Naura erlebt habe", sagt Haubold. Je länger er nicht mehr unter uns ist und so deutlicher merkt man: Er fehlt. Die Worte von Roger Willemsen lassen uns hören und staunen und fragen. Und - sie berühren uns.

Willemsen legt auf Zusatzinfo: Boxset (9 CDs + Bonus-DVD) Label: Deutsche Grammophon Veröffentlichungsdatum: 24.02.2017 Preis: 43,99 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue CDs | 24.02.2017 | 07:20 Uhr