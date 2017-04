Stand: 16.04.2017 07:43 Uhr

"Das Phantom von Opa": Gags im Minutentakt von Daniel Kaiser

Mit Jubel und Applaus haben Kleine und Große im Hamburger St. Pauli Theater die Uraufführung des Familienmusicals "Das Phantom von Opa" gefeiert. Christian Berg hat mit dem Komponisten Paul Glaser einen wilden Ritt durch die Welt der bekannten Musicals erschaffen und bringt auch Tabu-Themen und die Stimme von Jens Riewa auf die Bühne.

Schräg, schräger, Berg! Dieses Musical ist ein herrlicher, frecher Gaga-Spaß. Die Kinder kichern und machen lautstark mit. Sie rufen immer wieder in die Handlung hinein. Und man hört auch Erwachsene ständig schallend lachen. Auch für sie gibt es Gags und Anspielungen im Minutentakt. Wenn wenige Meter von dem Ort, an dem an der Reeperbahn "Cats" einst große Erfolge feierte, jetzt fröhlich von einer Katzenallergie gesungen wird, ist das auch wirklich sehr lustig.

Date mit dem Zauberer von Oz-nabrück

Opa Webber (Petter Bjällö), ein einst gefeierter Musicalstar, wird vom Musikengel abberufen. Die geldgierige Schwiegertochter will ans Erbe, verscheucht Opas geliebte Katze "Glitzerbella", bis sich bei der Testamentseröffnung herausstellt, dass ausgerechnet das Wohlergehen eben dieser Katze der Schlüssel zum Erbe ist.

Opa hat sein Gebiss vergessen und kehrt als "Phantom von Opa" zur Erde zurück. Und das ist alles erst der Anfang. Auf ihrem Weg nach Hakuna Matata treffen Schwiegertochter und Enkelin einen singenden Boxer, einen tanzenden Vampir und den Zauberer von Oz-nabrück.

Jens Riewa als singendes Buch

Das Publikum erlebt die vier Schauspieler in etwa 30 Rollen auf der Bühne (nicht mal Christian Berg kennt die genaue Zahl) - das bedeutet eine Menge Tempo und viele Kostümwechsel. Herrlich, wie sich die herzlose Schwiegertochter (Ute Geske mit ganz großem komödiantischen Talent) mit den Kindern im Publikum zofft. Alexandra Kurzeja spielt die etwas dumpfbackige, handybesessene Enkelin zum Piepen schräg. Christian Berg und Petter Bjällö führen gemeinsam Regie. Sogar Tagesschau-Sprecher Jens Riewa hat eine Rolle. Er steht zwar nicht auf der Bühne, seine Stimme ist aber zu hören, als die Puppe "Huch, das Buch" als Quizmaster auftaucht und singt. Auch Johann-Sebastian Überbiss als Opas übergroßer Zahnersatz und die Katze "Glitzerbella" mit Federboa sind liebevoll gebaute Puppen (von Zuckerl's Puppet Workshop).

Phantasie-Explosion mit Ohrwürmern

Singende Gebisse, ein Buch als Quizmaster und eine Katze als Miss Piggy-Inkarnation: Bei dieser Phantasie-Explosion kommt es auf eine Handlung nicht mehr so richtig an. Der Weg ist das Ziel. Die Stimmung ist beim Musical-Quiz zum Mitraten auf dem Siedepunkt: Es wird mitgeklatscht und gejohlt. Der Komponist Paul Glaser schüttelt die Ohrwürmer nur so aus dem Ärmel und imitiert auch die bekannten Musicalmelodien wunderbar. Eltern und Kinder haben seine Lieder noch draußen auf der Reeperbahn weitergesungen.

Auf Augenhöhe mit den Kindern

So ein Musicalnachmittag mit Christian Berg ist nicht nur ein flacher Konfetti-Wurf. Es geht Berg immer um mehr. Er scheut sich auch nicht vor Tabu-Themen wie Tod und Armut. Berg kommt seit Jahrzehnten auf diese Weise mit den Kindern über das Leben ins Gespräch. So gibt es diesmal auch ein Lied zweier Obdachloser über Einsamkeit und eine Ballade über das Miteinander mit älteren Menschen, die das Zeug haben, auch einem Erwachsenen einen Kloß in den Hals zu zaubern. Dieses Stück ist Moral ohne Keule, sondern ein Gespräch auf Augenhöhe. "Das Phantom von Opa" ist ein großer Musik-Spaß mit Haltung an der richtigen Stelle.

Von und mit Christian Berg und Petter Bjällö, Ute Geske und Alexandra Kurzeja. mit den Puppen von ZUCKERLI´S PUPPET WORKSHOP

