Online-Portal zeigt Vielfalt der Kirchenmusik von Markus Stäbler

Fast eine Million Menschen sind in Deutschland in 50.000 verschiedenen Ensembles der Kirchenmusik engagiert. Einen Überblick über diese Szene gibt ein neues Informationsportal zur Kirchenmusik des Deutschen Musikinformationszentrums im Internet.

"Wenn man in die Programme der einzelnen Städte schaut - wir haben am Beispiel Göttingen durchexerziert, sieht man, wie groß der Anteil kirchenmusikalischer Veranstaltungen am Kulturleben einer Stadt sein kann", erklärt Stephan Schulmeistrat, Leiter des Deutschen Musikinformationszentrums. "Es gibt die Kantoreien, die Aufführungen machen, es gibt Orgelkonzerte und die Angebote von den Ausbildungsinstitutionen. Da begegnet uns eine breite Vielfalt", fährt er fort. Diese Vielfalt möchte das Deutsche Musikinformationszentrum mit einer eigenen Website im Internet abbilden. Mit Unterstützung der Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat das Zentrum deshalb jetzt ein Themenportal unter dem Motto "Kirchenmusik - Musik in Religionen" veröffentlicht.

Seite soll Facetten der Kirchenmusik zeigen

Die klar gegliederte Internetseite empfängt den Besucher mit dem stimmungsvollen Foto eines Kirchenkonzerts als Blickfang und mit Artikeln zu aktuellen Themen - etwa zum Festival "Lux aeterna" in Hamburg oder zur Rückkehr einer wertvollen Handschrift von Johann Sebastian Bach nach Leipzig. Musikbeispiele oder Videoclips sucht man erstaunlicherweise vergeblich auf der Website. Weiter unten präsentiert das Portal dafür noch mehr Lesestoff, der über das aktuelle Tagesgeschehen hinaus geht. Schulmeistrat erklärt die Auswahl der Themen: "Wir haben das Angebot sehr breit gefächert, weil wir alle Facetten des kirchenmusikalischen Themas abdecken wollten. Das Spektrum deckt Bereiche ab wie Ausbildung und Berufspraxis von Kirchenmusikern, das Laienmusizieren, das Thema 'Musik in der Liturgie', die Orgel, die ja das zentrale Instrument der Kirchenmusik ist."

Der Orgeltext informiert etwa über die Geschichte des Instruments und beleuchtet dann dessen Rolle im Gottesdienst und im Konzert, bevor er auf Festivals und Wettbewerbe hinweist - eine gut lesbare und faktenreiche Einführung zur Orgel.

Geistliche Musik nicht nur des Christentums

Das Blickfeld des neuen Portals erstreckt sich nicht allein auf die Musik der beiden großen christlichen Kirchen, die in Deutschland traditionell im Mittelpunkt steht, sondern umfasst auch die Musik anderer Religionen: Judentum, orthodoxe Kirchen, Islam. "Gerade im Islam muss man sich auch die Frage stellen: Was ist eigentlich Musik in der Religion? Ist es die Koranrezitation im Rahmen des Kultus in der Moschee? Ist es der Ruf des Muezzins? Wir haben diese ganzen Aspekte beleuchtet und auch die zahlreichen Feiertage in den Blick genommen, wo das Instrumentarium dieses Kulturraums doch eine ganz bedeutende Rolle spielt."

Textlastiges Lexikon für Interessierte

Das Portal ist eine Art virtuelles Lexikon für Menschen, die sich bereits für Kirchenmusik interessieren und ihre Kenntnisse vertiefen wollen. Dabei beschränkt es sich allerdings relativ eindimensional auf die Textebene und lässt viele Möglichkeiten des Internets ungenutzt. Der Verzicht auf Klangbeispiele ist der größte Mangel, neben dem Fehlen von praktischen Serviceangeboten wie etwa Recherchedatenbanken für Noten, Konzerte oder Musikensembles. Trotzdem zeichnet das Portal ein vielschichtiges Bild der sehr lebendigen Kirchenmusikszene in Deutschland.

