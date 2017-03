Stand: 07.03.2017 11:47 Uhr

Kurt Moll: Ein Bass wie aus dem Bilderbuch von Marcus Stäbler

Kurt Moll gehörte zu den herausragenden Sängerpersönlichkeiten des 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Der in der Nähe von Köln geborene Bass war auf den wichtigsten Opernbühnen von Wien bis New York ein begehrter Gast. Wie die Bayerische Staatsoper mitteilte, ist Kurt Moll bereits am 5. März 2017gestorben. Ein Nachruf auf den weltweit gefeierten Sänger, der sich nie als Star betrachtet hat.

Kurt Moll war ein Bass wie aus dem Bilderbuch. Mit einem dunklen, warmen und fülligen Timbre, und mit einer stattlichen Bühnenpräsenz. Sein Sarastro in Mozarts "Zauberflöte" ist ebenso uvergessen wie sein Osmin in der "Entführung aus dem Serail". Als polternder Aufseher vereinte er dort komödiantisches Talent und eine mitreißende Spielfreude - zu erleben bei Auftritten in Salzburg, an der Mailänder Scala, oder an der Staatsoper in Hamburg, wo Kurt Moll während der 70er-Jahre zum Ensemble gehörte. Dort war er in 58 Partien und in über 800 Vorstellungen zu erleben.

Wandlungsfähigkeit als Markenzeichen

Die bekannten Mozart-Partien gehörten zu seinen Paraderollen, wie auch König Marke in Richard Wagners Tristan oder sein gefeierter Gurnemanz im Parsifal. Aber der bodenständige Rheinländer, der in den Pausen am liebsten mit den Kollegen Schafkopf spielte, mochte sich nie festlegen lassen. Er hat einst erklärt: "Ich habe immer versucht, ein breites Repertoire zu haben. Mich nicht mit fünf Rollen zufrieden zu geben, die ich dann sozusagen abgezogen hätte."

Die Wandlungsfähigkeit zählte immer zu den Markenzeichen des Interpreten Kurt Moll: "Das habe ich dadurch gelernt, dass ich mich die ganze Zeit während meiner Laufbahn mit dem Lied beschäftigt habe. Das sind alles ganz kleine Opern - da muss man während eines Liederabends 25 Mal in eine andere Rolle schlüpfen", sagte er.

Fast 50 Jahre auf den großen Bühnen der Welt

In seiner fast 50-jährigen Laufbahn hat Kurt Moll mit Sängerkollegen wie Plácido Domingo oder Christa Ludwig auf der Bühne gestanden und unter einigen der größten Dirigenten gesungen, darunter Herbert Karajan, Karl Böhm und Carlos Kleiber. Auch Wolfgang Sawallisch hat für ihn eine wichtige Rolle gespielt: Bei dessen Salzburger "Zauberflöte" im Jahr 1970 gelang ihm der internationale Durchbruch. Und eine Aufführung von Beethovens Missa Solemnis unter Sawallisch im Petersdom gehörte für ihn zu den größten Erlebnissen seiner Karriere: "Stellen Sie sich vor, Sie stehen als Solist noch vor diesem Hochaltar, vor dem Papst und 8.000 Zuhörern, die alle standen in der Peterskirche. Und die Akustik! Da kriegt man schon selber ein bisschen einee Gänsehaut."

Mit seiner herrlichen Bassstimme hat auch er vielen Hörern eine Gänsehaut beschert, bis er seine Karriere beenden musste. Schon 2006 hatte sich Moll aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne verabschiedet - bei den Opernfestspielen in München, seiner musikalischen Wahlheimat. Am 5. März ist der Ausnahmesänger im Alter von 78 Jahren nach langer, schwerer Krankheit in Köln gestorben.

