Musik rund um die Meere bei der Folkbaltica von Peer-Axel Kroeske

Das norddeutsche und süddänische Festival Folkbaltica gibt es nun schon zum 13. Mal. Der Fokus des norddeutsch-süddänischen Festival Folkbaltica liegt auf dem Nord- und Ostsee-Raum, in diesem Jahr geht es noch weiter weg - auf "Die große Reise". Die Musiker, unter anderem aus Schottland, Frankreich, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Polen, Estland, den USA und Kanada bestreiten bis zum 21. Mai über 30 Konzerte. Musikalisch bietet Folkbaltica die gesamte Bandbreite vom traditionellen bis zeitgenössischen Folk.

Sie ist ein Kind der Bostoner Szene, hat irische Wurzeln und gehört zu den Stars der Folkbaltica 2017 - die Songwriterin Aoife O'Donovan, die der künstlerische Leiter der Folkbaltica, Harald Haugaard, schon persönlich kennengelernt hat: "Ich habe sie selbst getroffen, in Kanada, in Edmonton, da hat sie mit einem Frauen-Trio gespielt. Mann, das was war Musik!"

Amerika ist das Ziel der Folkbaltica, die an Nord- und Ostsee beginnt, beim Auftakt in Husum mit dem Folkbaltica-Ensemble zusammen mit der finnischen Band Frigg.

Die jungen Musiker vom Festivaleigenen Ensemble stehen dann auch beim eigentlichen Eröffnungskonzert in Sonderburg auf der Bühne. "Das Konzert fängt in Flensburg an. Wir spielen ein paar Flensburger Stücke aus dem 19. Jahrhundert und dann gehen wir auf das Schiff und dann segeln wir oben durch Dänemark, Norwegen, Färöer, Grönland, Kanada bis in die USA", sagt Haugaard.

Poetische Hauskünstlerin 2017

Dota ist dieses Mal die Hauskünstlerin des Festivals und gibt vier ganz unterschiedlich arrangierte Konzerte. Nach Meinung von Haugaard ist Dota Kehr eine der besten Liedermacher in Deutschland überhaupt. Sie singe poetisch, sie singe über Politik und sie mache das sehr, sehr intelligent, schwärmt er.

Geheimtipp der Festivalleiterin

Am Klavier treffen ein Finne und ein Norweger aufeinander: Timo Alakotila und Ingfid Breie Nyhus. Folk-Piano nennt sich das neue Format, auf das sich die Geschäftsführerin der Folkbaltica, Juliana Christiansen freut, denn das sei wirklich besonders: Folk auf dem Piano kenne man eigentlich nicht, weil man nicht so viel Variationsmöglichkeiten habe. "Keine Halbtöne, keine Vierteltöne, aber diese beiden bringen wirklich ganz tollen Folk auf dem Piano zustande." Das sei eines ihrer geheimen Highlightkonzerte schwärmt Christiansen. Folkpiano gibt drei Konzerte in Bad Oldesloe, Møgeltønder und Flensburg.

Folkbaltica - das Meeres-Festival

Die Folkbaltica ist auch dieses Mal wieder grenzüberschreitend. Fünf der 35 Konzerte laufen in Dänemark und bei fast allen Terminen speilen Musiker aus verschiedenen Nationen, auch bei 'Folk in Blüten', einem Festival im Festival, ein Nachmittag mit sechs Formationen, wie etwa dem dänisch-schwedisch-finnischen Floating Sofa Quartet.

Einige Künstler präsentieren sogar in ihrer eigenen Person mehrere Nationen, wie Alejandra Ribera. Sie hat Wurzeln in Argentinien, in Schottland und in Kanada. Jetzt wohnt sie in Paris. Alejandra Ribera gibt in Kiel ein gemeinsames Konzert mit dem Stockholm Lisboa Project - skandinavischer Folk trifft portugiesischen Fado.

Musik rund um die Meere bei der Folkbaltica Die Folkbaltica begibt sich auf "Die große Reise". Musiker, unter anderem aus Schottland, Dänemark und Kanada bestreiten bis zum 21. Mai über 30 Konzerte. Diesjährige Hauskünstlerin ist Dota.

