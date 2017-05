Stand: 05.05.2017 14:46 Uhr

Henry VIII. tanzt in Hannover von Andrea Schwyzer

Das Staatsballetts Hannover widmet seine letzte Premiere in dieser Spielzeit dem englischen König Henry VIII. Regie führt Ballettdirektor Jörg Mannes. Die Musik stammt vom deutschen Komponisten Mark Polscher.

König Heinrich VIII., war von 1509 bis 1547 König von England. Ein ambivalenter Charakter: Er sprach mehrere Sprachen, verfasste Gedichte, komponierte Musik. Er hatte sechs Frauen, zwei von ihnen ließ er hinrichten. Er veranlasste die Trennung der englischen Kirche von Rom, errichtete die Anglikanische Kirche und ernannte sich selbst zum Oberhaupt.

Wandlung zum Tyrannen

Ballettdirektor Jörg Mannes fasziniert an der Figur des Henry vor allem dessen charakterliche Bandbreite: "Die Wandlung von diesem jugendlichen, sportlichen, positiven Herrscher und Menschen, zu einem fetten, despotischen, verfolgungswahnbesessenen Tyrannen." Die Idee, diesem König einen Ballettabend zu widmen, sei schon lange in seinem "Giftschrank" gewesen, erzählt Mannes. Nun schien die Zeit reif: "Ich finde, man hat in der heutigen Zeit ein bisschen das Gefühl, dass die 'Machtherrscher' überhand nehmen. Und darum war auch der Gedanke da, so jemanden zu porträtieren."

Mit dem Tanz die Biographie erlebbar machen

Als Handlungsballett möchte der Hannoversche Ballettdirektor seine neue Produktion, die sich auf das gleichnamige Drama von William Shakespeare stützt, nicht beschreiben. Es gehe um Henrys Leben: "Mir geht es im Tanz ja eher um das emotionale Begreifen einer Situation. Und da finde ich Henrys Wandel sehr interessant. Ich finde auch, man kann eine Biografie nicht wirklich erzählen. Es geht eher darum, dass man unterbewusst mitfühlt oder sich vielleicht hineinleben kann." Und da komme ihm die Stärke des Tanzes entgegen, erklärt Mannes.

Denn der Tanz lässt gegebenermaßen viel Raum für Abstraktion. So werden auch Kostüme und Bühnenbild nicht historisch sein, aber auf das 16. Jahrhundert verweisen. Ähnlich sieht es bei der Musik aus. Neben Edward Elgars "Pomp and Circumstance" ist auch Musik von Johann Sebastian Bach dabei, allerdings in der modernen Orchestrierung von Leopold Stokowski. Jörg Mannes: "Das ist Musik, die nicht so oft gespielt wird, weil sie nicht unseren heutigen Mode- und Hörgewohnheiten entspricht, weil wir heute die historische Aufführungspraxis gewohnt sind. Aber es ist auch ein Blick auf Bach – so, wie wir auch einen Blick auf Henry haben, der aus unserer jetzigen Sicht ist."

Atmosphärische Kompositionen von Mark Polscher

Für die Uraufführung von "Henry VIII." durfte Mannes einen Kompositionsauftrag vergeben. Ausgewählt hat er den 1961 in Dortmund geborenen Mark Polscher, der Orchester- und Chorwerke, Theater- und Kammermusikstücke, aber auch rein elektronische Werke komponiert. Die Zusammenarbeit war sehr eng, erzählt der Ballettdirektor. Polscher und er kennen sich seit langem: "Er hat Kompositionen beigesteuert, die sehr atmosphärisch sind, also sehr filmisch teilweise, mit Geräuschen in Kombination mit dem Orchester arbeiten. Das ergibt einen sehr interessanten Kontrast zum Rest der Musik."

Geprobt wurde bisher zu Simulationen, also Aufnahmen, die noch nicht den vollen Klang von Polschers Werk offenbaren. Es bleibt also auch für Jörg Mannes ungewiss, wie sich diese neue Musik mit seinem Ballett verbindet. Spätestens nach der Premiere wird er sich ein Urteil bilden können.

