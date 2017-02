Stand: 06.02.2017 18:52 Uhr

"Er war ein treuer Freund"

Sieben Jahre lang, bis 2015, verzauberte Roger Willemsen sein Publikum mit einer Art "akustischem Diavortrag" in seiner Sendung im NDR Kultur-Programm und auf der Bühne des Hamburger Rolf-Liebermann-Studios. Der Name dazu: "Roger Willemsen legt auf". Immer aufs Neue setzte Roger Willemsen den Jazz, die "Klassische Musik des 20. Jahrhunderts", in Beziehung zur sogenannten "Ernsten Musik". Der Musikkenner und begnadete Geschichtenerzähler schuf damit ein eigenes Genre und spielte fortan fachlich und rhetorisch in einer eigenen Liga.

NDR Kultur Musikredakteur Hendrik Haubold begleitete Roger Willemsen im Laufe der Jahre durch 279 Sendungen und 26 Veranstaltungen. Am ersten Jahrestag des Todes von Roger Willemsen erinnert er sich an die gemeinsame Zeit.

NDR Kultur: Herr Haubold, ein Jahr nach Roger Willemsens Tod. Wie fühlen Sie sich, wieviel Abstand ist zum Projekt und zu Roger Willemsen entstanden?

Hendrik Haubold: Ich muss zugeben: Je länger Roger nicht mehr unter uns ist, umso mehr vermisse ich ihn. Er war fachlich und menschlich wie eine Art Leuchtturm. Nicht nur bei unserem Projekt. Nicht nur privat. Nicht nur für mich. Ich habe am Wochenende noch einmal in das Kondolenzbuch von NDR Kultur reingeschaut und all die Zuschriften unserer Hörer gelesen. Mir kamen die Tränen. Es ist unglaublich, was Roger geschaffen und hinterlassen hat. Intellektuell und mit seinem großen Herzen.

Was war "Willemsen legt auf" für eine Reihe? Was war das Besondere daran?

Haubold: In der Sende-und Veranstaltungsreihe "Willemsen legt auf" ging es um kluge und spannende Titel-Vergleiche in den Genres Klassik und Jazz. Konkret um solche Fragen: Gibt es zwischen den beiden programmatische Übereinstimmungen oder Korrespondenzen im Sound, gibt es Gattungsüberschneidungen und/oder kompositionstechnische Analogien oder etwa Verwandtschaften im Ausdruck? Nicht zuletzt diese spannende Frage: Gab es ein Bluesgefühl schon vor dem Blues in beiden Genres? Eine Frage, die längst überfällig war. Roger war der Autor und Moderator, ich sein Redakteur. Wie man sich denken konnte, war er auch in dieser Disziplin brillant. Gemeinsam produzierten wir 279 Sendefolgen und gingen 26 Mal in Hamburg auf die Bühne und zweimal in Hannover, unterstützt von Anke Engelke, die das - genauso wie Roger - fantastisch machte.

Wie war das Arbeiten mit Roger Willemsen?

Haubold: Fantastisch. Er war ein großartiger Mensch und Profi durch und durch. Roger war immer bestens vorbereitet. Er trug sein Wissen nie vor sich her, konnte zuhören und belehrte nie. Ich kenne keinen, der mehr gearbeitet hat als er und neugieriger war an allem, was ihn umgab. Er kam oft mit vier bis fünf Stunden Schlaf aus. Sein Kopf ratterte unentwegt, denn er liebte das Denken, das Beobachten und das Tun. Das Arbeiten mit ihm fühlte sich immer federleicht an.

Und privat?

Haubold: Er war ja ein ständig Durchreisender, trotzdem treu, wir haben uns regelmässig geschrieben. Ich habe noch Briefe und Mails von ihm. Klüger, witziger kann man nicht schreiben. Er war ein treuer Freund. Warmherzig, empathisch, aufmerksam. Sein Credo lautete ja auch: "Ich möchte Menschen glücklicher zurücklassen, als ich sie vorgefunden haben."

Wir können uns auf zwei Projekte freuen, die an Roger Willemsen erinnnern und ihm und seiner Arbeit gewidmet sind. Sie haben eine zehn CD-Box "Willemsen legt auf" produziert, die am 24. Februar erscheinen wird, veröffentlicht von der Deutschen Grammophon in Zusammenarbeit mit NDR Kultur. Drei Tage später wird es in Hamburg einen "Abend für Roger Willemsen" im St.Pauli Theater geben. Freunde und Wegbegleiter von Roger Willemsen werden Texte von ihm lesen und für ihn Musik spielen.

Haubold: Ja, zwei Projekte, die mich sehr glücklich machen. Die "Willemsen legt auf"-Box, die hatte ich Roger schon zu Lebzeiten versprochen. Er war von der Michael Naura-Box, die ich 2009 für mein Radio-Idol produziert habe, ziemlich begeistert. Er wünschte sich auch so eine Box von mir. Aber immer kam was dazwischen bei mir. Denn daran hängt eine Menge Arbeit!

Nach Rogers Tod war für mich aber klar, dass ich ihm und seinen vielen Fans so eine Box schenken musste. Denn es haben sich unglaublich viele Fans dieser Sende- und Veranstaltungsreihe bei mir gemeldet und danach gefragt, wann und wo sie Rogers kluge Ausführungen noch einmal hören können.

Schön, dass es jetzt geklappt hat, dazu noch in Zusammenarbeit mit der traditionsreichen Firma Deutsche Grammophon - Roger hätte es gefreut.

CD-Infos Willemsen legt auf

9 CDs + Bonus DVD

28-seitiges Booklet mit

vielen, teilweise unveröffentlichten Fotos

Label: Deutsche Grammophon

Veröffentlichung am 24. Februar 2017

Ich habe aus den 279 Sendungen und 26 Veranstaltungen 70 Sendungen und zwei Veranstaltungen rausgesucht und thematisch zusammengestellt. Auf einer DVD findet man dann noch die Moderationsfilme von Engelke und Willemsen legen auf von 2012. Dazu gibts wieder, wie schon bei der Naura-Box, ein dickes Booklet mit vielen Bildern aus der Kreativ-Werkstatt Stephane Sévérac und Britt Hansen. Stephane hat ja auch die Bühnenbilder der "Willemsen legt auf"-Veranstaltungen gestaltet. Also, das ist ganz schön geworden. An dieser Stelle möchte ich noch einmal besonders Nora Schmidke und Horst Sokoll für die tolle Unterstützung danken!

Und was erwartet uns auf der Bühne, beim "Abend für Roger Willemsen"?

Haubold: Enge Freunde, Komplizen, Spiessgesellen, Brothers and Sisters in Arms, wie er sie gerne nannte, zum Beispiel Barbara Auer, Cordula Stratmann, Katja Riemann, Matthias Brand und Frank Schulz, die Lieblingstexte aus Rogers Büchern vorlesen werden - vielleicht auf eigene Texte. Ulrich Waller, ein alter Freund von Roger Willemsen, wird den Abend moderieren. Und die Willemsen-Freunde Frank Chastenier und Hakim Ludin liefern an diesem Abend die Musik. Frank Chastenier wird mit seinem wunderbaren Trio mindestens drei, vier Sets spielen. Ich freue mich sehr darauf!

