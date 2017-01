Stand: 10.01.2017 07:31 Uhr

Das Geschäft mit David Bowie boomt von Thomas Spickhofen

Am 10. Januar, kurz nach seinem 69. Geburtstag, starb David Bowie 2016 an Krebs. "Ziggy Stardust" war seine berühmteste und erfolgreichste Kunstfigur. Ein Jahr nach seinem Tod boomt das posthume Geschäft mit dem Musiker, auch im Londoner Stadtteil Brixton, wo Bowies Elternhaus steht.

Zwei Stunden dauert die Tour von Nick Stephenson durch den Stadtteil Brixton im Süden von London. Dort hat David Bowie - damals noch David Robert Jones - seine ersten Lebensjahre verbracht. Sein Elternhaus steht hier, seine Schule, das Kino, in dem die Eltern sich kennengelernt haben. Nick Stephenson erzählt Anekdoten und spielt ein gutes Dutzend Bowie-Songs. "Er hat zur Individualität ermutigt, dass man frei ist und seinen eigenen Weg findet. Ich glaube, das war das Wichtigste, das war auch verwegen, kühn, aufregend!", meint Stephenson.

Die vielen Gesichter des David Bowie





















Aus aller Welt kommen in diesen Tagen Bowie-Fans nach London, zu seinem 70. Geburtstag, zu seinem ersten Todestag. Bianca zum Beispiel aus Italien. Seine Songs seien ihr eine große Hilfe in einigen Momenten ihres Lebens gewesen, sagt die 40-Jährige. Jetzt, ein Jahr nach seinem Tod, komme sie, um Abschied zu nehmen. Alles an Bowie sei beeindruckend, sagt Fred, 47 Jahre, aus Rotterdam: die Musik, der Mann, einfach alles.

Bowie lockt Touristen nach London

Doch Bowie ist auch gut für's Business. Sein Nachlass ging bei Sotheby's für Millionen über den Tisch, das letzte Album "Blackstar" ist die meistverkaufte Vinyl-Platte 2016, und die Bowie-Fans kommen als Touristen nach London, für Bowie-Tribute-Konzerte oder eben Bowie-Touren durch Brixton.

Ein überlebensgroßes Portrait von David Bowie als Ziggy Stardust ist in Brixton einer der wichtigsten Anlaufpunkte für die Fans. Immer noch liegen frische Blumen dort. Emily, 19 Jahre jung, kommt aus Birmingham und ist im Elternhaus mit Bowie aufgewachsen. Jetzt ist sie hier, um Blumen für Bowie niederzulegen. Quer über das knallbunte Wandgemälde haben die Fans ihre Erinnerungen gekritzelt. Dabei bittet eine Plakette freundlich darum, genau das nicht zu tun. Vor dem Portrait stehen Ulli und Oliver aus Salzburg. "Wir haben so über 300 Alben daheim, denk ich mal", gesteht Ulli. Sie sind für zwei Tage in London, nur wegen Bowie. "Natürlich gehen wir noch in die Heddon Street und überall wo man hin muss als Bowie-Fan", erzählt Oliver. Die Heddon Street in der Londoner Innenstadt - da entstand das berühmte Cover des Ziggy Stardust-Albums.

Bowie scheint gegenwärtig geradezu allgegenwärtig. Die BBC hat eine eigene Doku produziert, und Nick, der Musiker aus London, muss die Kapazität seiner Bowie-Touren begrenzen, auf 25 Teilnehmer. "Man könnte mir unterstellen, dass ich da auf einen Zug draufgesprungen bin", sagt er, "aber ich habe es mit dem Herzen getan, denn ich liebe David Bowie."

Weitere Informationen Trauer um britische Musiklegende David Bowie Popstar David Bowie ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Er erlag im Kreise seiner Familie seinem Krebsleiden. Sein letztes großes Konzert spielte er 2004 in Scheeßel. mehr Ein Kulturjahr mit vielen Verlusten Das Jahr 2016 ist gesäumt mit vielen großen Namen, die in Zukunft fehlen werden: Bowie und Prince, Willemsen und Kertész. Ein Blick zurück auf die Verstorbenen des Jahres. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 07.01.2017 | 06:40 Uhr