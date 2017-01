Stand: 16.01.2017 10:32 Uhr

Bieitos drastisches Werk an der opera stabile

Aufgewachsen ist er in einem Jesuiteninternat. Erlebt hat er dort schreckliche Dinge - wie Klassenkameraden sexuell missbraucht wurden. Doch seine Regietätigkeit, so hat Calixto Bieito in Interviews gesagt, beeinflusse das nicht. Oper sei für ihn keine Katharsis. Er sei nicht traumatisierter als andere Menschen. Dennoch galt Bieito lange als der Skandalregisseur, als "radikalster Vertreter der Blut- und Urinfraktion", wie ihn die "Welt" einmal nannte. Jetzt hat Bieito zweimal in Hamburg inszeniert - zunächst feierte seine Sicht auf Giuseppe Verdis "Otello" Premiere an der Staatsoper. Nun zeigte er seine kleinere Produktion "¡Gesualdo!" an der opera stabile. Sabine Lange von NDR Kultur war dabei.

"Gesualdo" - extreme Seelenzustände, extreme Bilder









Frau Lange, "Otello" war unter die Haut gehend, aber kein Skandal. Wie haben Sie die neue Produktion "¡Gesualdo!" von Calixto Bieito erlebt?

Sabine Lange: Ein bisschen hartgesotten musste man schon sein. Ich gebe zu, dass mir im Schlussbild körperlich übel wurde. Das lag nicht, wie man vermuten könnte, an der metrisch so verblüffenden Musik Carlo Gesualdos, die als "wild und exzentrisch" gilt, die einem den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Sondern das lag ganz klar an der Szene. Da kriecht ein nackter, mit Blut und Erde verschmierter Mann im Dreck. Von oben prasselt unaufhörlich Wasser auf ihn - die Sänger singen von Schuld und Sünde, und er streckt masochistisch Arme und Hände aus nach immer mehr Schuldscheinen. Blut vermischt sich mit Speichel - trieft aus seinem Mund. Da fehlten nur noch die Exkremente, um die Szene vollends unerträglich zu machen. Die Wirkung war natürlich auch deshalb so stark, weil die Opera stabile ein kleiner Raum ist. Ich schätze, 120, 140 Zuschauer, in drei Reihen jeweils rechts und links vom Spielfeld angeordnet. Da ist man den Protagonisten sehr nah und kann sich dieser drastischen Darstellung nicht entziehen.

Carlo Gesualdo war ja ein drastischer Komponist, der seinen Zeitgenossen, aber vor allem auch seiner Nachwelt viele Rätsel aufgegeben hat. Musikalisch und biografisch. Wie ist Calixto Bieito diesem Gesualdo nahe gekommen?

Lange: Calixto Bieito hat aus den Responsorien und den Madrigalen Gesualdos Musik zusammengestellt - also geistliche und weltliche Musik kombiniert. Gesualdo ist, wie Bieito, von Jesuiten erzogen worden, und so geht es immer wieder in den Texten um Schuld, Sünde, Reue, Tod. Bieito hat Madrigale aus dem 5. und 6. Madrigalbuch verwendet - also aus der Zeit, in der Musikwissenschaftler Gesualdo immer wieder einen ästhetischen Bruch attestieren. Sie bringen den in Verbindung zu Gesualdos Biografie. Er hat mit 24 etwa seine Ehefrau und deren Liebhaber ermordet beziehungsweise ermorden lassen - da er Fürst war, wurde er dafür nicht belangt, das galt als "Ehrenmord". Es war dann aber immer wieder die Rede von seinem Wahnsinn, seiner Veranlagung zum Blutrausch, seinen Persönlichkeitsstörungen, seinem Masochismus. Die Vermutung stand und steht im Raum, dass seine Musik Ausdruck dieser extremen seelischen Zustände sein könnte.

Extreme seelische Zustände sind ja für jeden Regisseur sehr reizvoll, eine Herausforderung. Wie hat Calixto Bieito sie sichtbar gemacht?

Lange: Bieitos szenische Deutung empfinde ich als sehr nachvollziehbar: Da steht dieser nackte, auf sein entblößtes Dasein reduzierte Mann im Mittelpunkt - und die sieben um ihn herum agierenden Sänger könnte man als seine inneren Stimmen deuten, die ausdrücken, was er empfindet, was ihn quält, wovor er diese wahnsinnige Angst hat, was ihn schmerzt.

Wer ist dieser Mann? Er könnte Gesualdo sein. Er könnte genauso gut der Urmensch, Adam, sein. Also: Jeder von uns. Wie die Theologen seit Augustinus und Martin Luther sagen, der „auf sich selbst verkrümmte Mensch“, der sündige Mensch, "incurvatus in se" - so verkrümmt liegt dieser nackte Mann bei Bieito schon auf dem Boden, im wabernden Nebel, wenn das Publikum seine Plätze einnimmt. Ein starkes, archaisches Bild. Der sündige Mensch, für den, laut biblischer Aussage, Christus gestorben ist, der aber, laut Bieito, doch niemals aus seinem Sünderdasein herausfindet. Sondern in erbärmlichem Zustand vor sich hin vegetiert. Der immer mal wieder Hoffnung hat, aber jedes Mal böse enttäuscht wird. Spätestens hier kann man sich dem Gedanken kaum entziehen, dass Bieito eben doch mit sich schleppt, was er bei den Jesuiten erlebt hat, dort, wo er, wie er selber sagt, den Glauben an Gott und an das Gute im Menschen, verloren hat.

Kai Teschner ist der nackte, weitgehend stumme Mann in dieser Produktion "¡Gesualdo!". Sieben Sänger und zwei Musiker sind beteiligt. Wie haben Sie die musikalische Seite erlebt?

Lange: Sehr eindringlich, sehr spannungsreich - aber auch sehr geprägt von stattlichen Opernstimmen. Ich hätte es mir vokal etwas filigraner und facettenreicher gewünscht. Gerade in diesem relativ kleinen Raum. Aber Johannes Gontarski hat es sehr engagiert dirigiert. Da sich in dieser Produktion das Hören und das Sehen ja sehr eng verzahnen, habe ich es insgesamt als einen sehr eindringlichen Abend erlebt.

Das Gespräch führte Philipp Cavert für NDR Kultur.

Fax. (040) 35 68 610 Hinweis: Inszenierung und Bühnenbild: Calixto Bieito



mit:

Musikalische Leitung und Laute: Johannes Gontarski

Stimme 1: Tanya Aspelmeier

Stimme 2: Gabriele Rossmanith

Stimme 3: Amélie Saadia

Stimme 4: Sergei Ababkin

Stimme 5: Viktor Rud

Stimme 6: Zak Kariithi

Stimme 7: Felix Schwandtke

Gambe: Frauke Hess

Truhenorgel: Frauke Hess



