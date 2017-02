Stand: 23.02.2017 13:02 Uhr

Grundsanierung der Lübecker MuK beschlossen von Thorsten Philipps

Die Lübecker Musik- und Kongresshalle soll für 18 Millionen Euro grundsaniert werden. Das hat die Lübecker Bürgerschaft mit großer Mehrheit beschlossen.

Die Vorlage von Lübecks Bürgermeister war im Vorfeld heftig kritisiert worden, die geplante Sanierung von Dach, Fassade und Rotunde sei zu teuer. Deshalb haben sich fast alle Fraktionen auf eine Änderung der ursprünglichen Verwaltungsvorlage geeinigt.

Lübecks Bürgermeister ist zuversichtlich

Die Sanierungskosten sollen über mindestens vier Jahre gestreckt werden. Bürgermeister Bernd Saxe soll weitere Drittmittel durch Fundraising oder Sponsoring-Modelle einwerben, um die Kosten für Lübeck gering zu halten. Saxe ist zuversichtlich, dass "die Beschlussfassung ausreicht, um die in Aussicht gestellten Fördermittel des Landes tatsächlich bewilligt zu bekommen. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Da wird es noch Gespräche geben. Aber im Grundsatz ist das eine richtige und wichtige Entscheidung der Bürgerschaft."

Geschäftsführerin der MuK erleichtert

Außerdem dürfen die vom Land versprochenen Euro nicht dazu führen, dass es Nachteile bei Zuschüssen für Schulsanierungen oder andere Investitionen gibt. Die Debatte in der Lübecker Bürgerschaft war relativ lang, aber nicht so heftig, wie erwartet. Die Geschäftsführerin der Lübecker Musik- und Kongresshalle Ilona Jarabek entsprechend erleichtert: "Ich hatte mir das natürlich erhoffe, aber ich gebe zu, ich war zwischendurch nicht überzeugt, dass es so durchgeht."

Nur die Fraktion "Bürger für Lübeck" lehnte die geänderte Vorlage ab. Sie spricht von einer geplanten Luxussanierung.

