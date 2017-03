Stand: 10.03.2017 11:02 Uhr

Museumsberg Flensburg erhält Heckel-Bilder von Lukas Knauer

Am Freitagmorgen sind sie auf dem Flensburger Museumsberg angekommen: 41 Aquarelle, Druckgrafiken und Zeichnungen vom deutschen Expressionisten Erich Heckel. Der lebte bis 1944 zeitweise auf einem kleinen Bauernhof in Angeln und malte unter anderem die Flensburger Förde. Die Nachfahren Heckels in den USA hatten sich bei Museumsdirektor Michael Fuhr gemeldet und ihm die Werke angeboten - kostenfrei.

Rund drei Monate hat die Reise der Werke Heckels aus den USA in die Bundesrepublik gedauert. Nach und nach öffnet jetzt eine Restauratorin die in Pappe eingeschlagenen Bilder. Bislang kannte Museumsdirektur Michael Fuhr die nur von Fotos: "So was passiert alle Jubeljahre ein Mal. Und dass die Werke jetzt noch in einem so guten Erhaltungszustand sind, das ist wirklich noch die Krone obendrauf. Ich bin also restlos begeistert!" Jetzt werden die Aquarelle und Zeichnungen erstmal einzeln begutachtet und katalogisiert. Im Juni sollen sie dann in einer Sonderausstellung gezeigt werden. Den Wert der Werke schätzt der Museumsdirektor auf mehrere hunderttausend Euro.

Die "Brücke"-Künstler Die "Brücke" bezeichnet eine Künstlergruppe, die am 7. Juni 1905 in Dresden gegründet wurde. Sie gilt als Wegbereiter des deutschen Expressionismus. Wichtigste Mitglieder der Gruppe waren Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein, Emil Nolde und Erich Heckel. Mit ihren holzschnittartigen Werken bildeten sie Szenen aus Stadtleben, Tanz und Varieté ab, später kamen Landschaftsporträts dazu.

