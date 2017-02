Stand: 10.02.2017 15:44 Uhr

Schönheit - Was ist das?

Jung und faltenlos, schlank und gut gebaut, fit und durchtrainiert. Was "schön" ist, wird uns täglich im Internet, im Fernsehen, in der Werbung und einfach überall präsentiert. Zumindest die Vorstellung, die sich allgemein von der Schönheit gebildet hat. Kein Wunder, dass zahlreiche Filmstars sich spätestens mit 40 unters Messer legen, um mit dem Ideal noch einigermaßen mithalten zu können. Eine Ausstellung in Goslar folgt dem Blick von Promi-Fotografen auf das Thema. Sie fragt "Was ist schön?".

Was ist schön? Ausstellung in Goslar zeigt Stars





















Äußere und innere Schönheit

Die Berliner Publizistin und Kuratorin Nadine Barth hat bereits vor einigen Jahren 50 Starfotografen gefragt, was ihre Vorstellung von Schönheit ist. Sie sollten ihre Vision schöner Männer und Frauen zeigen. Und so entstanden zahlreiche Fotografien von bekannten Models, Schauspielern und Musikern ebenso wie von unbekannten Menschen. Es zeigt sich, dass die Fotografen vor dem verbreiteten Schönheitsideal auch nicht gefeit sind. Auf der Suche nach Schönheit wollen viele von ihnen jedoch vor allem eines sehen: Persönlichkeit.

Neue Zusammenstellung für Mönchehaus Museum

Zwischen 2008 und 2013 waren die Bilder bereits in den Hamburger Deichtorhallen, in der Rostocker Kunsthalle sowie in Moskau unter den Ausstellungstiteln "Traumfrauen" und "Traummänner" zu sehen. Für die Ausstellung im Mönchehaus Museum in Goslar ist nun eine neue Auswahl aus den Werken zusammengestellt worden. Gezeigt werden 100 Bilder von 44 Künstlern.

Schönheit - Was ist das? Promi-Fotografen zeigen ihre Interpretation von Schönheit: Im Mönchehausmuseum in Goslar sind unter anderem Porträts von Stars wie Leonardo DiCaprio und Sharon Stone zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.02.2017 | 10:30 Uhr