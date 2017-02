Stand: 07.02.2017 15:15 Uhr

Roemer- und Pelizaeus-Museum: Einmal um die Welt

So unterschiedlich Kulturen auch sein mögen - viele Themen des Zusammenlebens bewegen Menschen auf der Welt gleichermaßen. Das will die Ausstellung "Mit 80 Objekten um die Welt" des Roemer- und Pelizaeus-Museums in Hildesheim zeigen, die am 11. Februar eröffnet wird. Dazu präsentiert das Museum 80 Objekte aus ethnologischen Sammlungen, die genau das repräsentieren.

"Viele Themen, wie etwa Krieg und Waffen, Religion oder Schmuck und Schönheit sind in fast allen Kulturen anzutreffen", sagt Dr. Andrea Nicklisch, Kuratorin der Ausstellung. Spannend werde es dann, wenn zwei Kulturen aufeinander treffen und etwas Neues entsteht. Auch aktuelle Themen und Probleme will die Ausstellung aufgreifen. So thematisiert "Mit 80 Objekten um die Welt" auch die Veränderung von Kulturen und das Aussterben von Tier- und Pflanzenarten.

Öffnungszeiten: Dienstag - Sonntag 10 - 18 Uhr

