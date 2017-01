Stand: 12.01.2017 14:09 Uhr

Ötzi-Kopie in Braunschweig zu sehen

Von der berühmten Gletschermumie "Ötzi" gibt es weltweit nur drei Kopien. Eine davon ist ab Samstag in Braunschweig zu sehen. "Die beiden anderen sind dauerhaft in den USA", sagte Sarah Müller vom Landesmuseum gegenüber NDR.de. Das Museum zeigt die Rekonstruktion bis zum 29. Januar und verlängert bis zu diesem Datum auch die Sonderausstellung "Ötzi. Der Mann aus dem Eis... und zwei von hier". Bei der Rekonstruktion handelt es sich um eine 1:1 Kopie von Ötzis mumifiziertem Körper, die aufrecht fixiert wurde. Anders als beim Original können die Besucher dem Mann aus dem Eis dadurch direkt ins Gesicht schauen.

Mumie aus dem 3D-Drucker

Der Paläo-Künstler Gary Staab und sein Team haben die Rekonstruktion mithilfe computertomografischer Aufnahmen der Gletschermumie angefertigt. Anhand dieser Daten wurde die Mumie in einem 3D-Drucker Schicht für Schicht aus Harz nachgeformt. Dieser Rohling wurde dann vom Künstlerteam nachmodelliert und handbemalt. "Eine besondere Herausforderung für das Team lag darin, die Hände der Mumie frei zu rekonstruieren, weil diese von der Computertomografie nicht berücksichtigt werden konnten", so Müller.

Per Live-Schaltung zur Original-Mumie

Die Ausstellung "Ötzi. Der Mann aus dem Eis... und zwei von hier" ist eine Wanderausstellung des Südtiroler Archäologiemuseums Bozen rund um die berühmte Gletschermumie "Ötzi". Sie wurde 1991 von zwei Wanderern in den Ötztaler Alpen zwischen Österreich und Italien entdeckt. In der modernen Ausstellung können Besucher auf unterhaltsame Weise etwas über neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu Ötzis Lebensweise und über die Hintergründe seines gewaltsamen Todes erfahren. Außerdem wird Ötzi auch in Form einer neuen Lebend-Rekonstruktion und per Live-Schaltung zur Original-Mumie nach Bozen gezeigt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10-17 Uhr

Montag geschlossen Besonderheit: jeden ersten Dienstag im Monat bis 20 Uhr geöffnet. In meinen Kalender eintragen