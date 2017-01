Stand: 12.01.2017 16:34 Uhr

Persönliche Erinnerungsstücke an Horst Janssen von Melanie von Bismarck

Auch wer das Werk des Hamburger Künstlers Horst Janssen gut kennt, mag erstaunt sein: Seine allererste Ausstellung hatte er 1957 im Gängeviertel. In der Galerie Sandner in der Brüderstraße. Damals war Janssen noch Student an der Kunsthochschule. 60 Jahre danach erinnern seine Tochter Lamme Janssen und seine Enkelin Kalyani jetzt mit einer kleinen Ausstellung im Gängeviertel an ihren Vater und Großvater - mit ganz persönlichen Erinnerungsstücken.

Janssen-Ausstellung im Gängeviertel Hamburg Journal - 12.01.2017 19:30 Uhr Die Galerie MOM im Hamburger Gängeviertel zeigt persönliche Zeichnungen und Gedichte, die Horst Janssen für seine Tochter und seine Enkelin produziert hat.







Jahrzehnte leben sie getrennt: Horst Janssen in Hamburg, Tochter Lamme und Enkeltochter Kalyani in Kanada. Lammes Mutter war mit der dreijährigen Tochter nach Kanada ausgewandert. Lamme lernt ihren Vater erst kennen, als sie schon eine erwachsene Frau und Mutter ist: "Weil ich Mutter war, habe ich mich dafür interessiert, meinen eigenen Vater kennenzulernen."

Lamme sucht den Kontakt. Janssen schreibt Briefe, Postkarten, schickt Faxe, versehen mit hinreißenden farbigen Zeichnungen. Die hängen jetzt gerahmt an der Wand, zusammen mit einer Auswahl von Janssen-Plakaten.

Zeichnungen und Gedichte des Großvaters

Für seine Enkelin verfasst Janssen herrliche Quatschgedichte in einem Mischmasch aus deutsch und englisch, mit rührenden Liebesbezeugungen."Whenever you need him, he is here, or at you, for you, I look in your sensitive face, and I kiss you, you little nymph, you little great fairy, your Opapa", erinnert sich Kalyani Janssen.

Porträt Horst Janssen: Hanseatischer Ausnahmekünstler Er lebte exzessiv, galt als Frauenheld, Rauf- und Saufbold, saß wegen Mordverdachts in U-Haft - und war ein Vollblutzeichner. Am 31. August 1995 starb der Künstler und Autor Horst Janssen in Hamburg. mehr

"Er war ein unglaublich liebevoller Mensch. Er war einfach unglaublich intensiv in allem was er machte. Er hat aber oft vom Verzweifeltsein gesprochen, und dann konnte er natürlich Probleme haben" sagt Lamme. Sie solle ihn doch bitte besuchen, schreibt er. "Und dann schreibt er mir: Bitte komm nicht. Ich kann das nicht, ich muss arbeiten, ich muss aufhören zu saufen und wenn du kommst, bin ich so aufgeregt, und dann schreibt er: Du magst denken, dass das nur zwei Wochen sind, aber ich bin vorher aufgeregt und nachher aufgeregt und dann sind das zwei Monate, und ich muss arbeiten, sonst bin ich sehr unglücklich."

Vier gemeinsame Jahre in Hamburg

Er könne jetzt keine Menschen sehen, nicht spielen, nicht lustig sein, schreibt Janssen, zeichnet sich selbst, den Kopf in die Hände vergraben. "Und auch wenn er mal problematisch war, wenn ich das jetzt heute lese, dann denke ich: wie toll, dass er dann auch so ehrlich sein konnte zu sagen: Ich schaff das jetzt nicht", findet Lamme.

Dann kommen die beiden nach Hamburg. Wie eine Prinzessin fühlt sich Lamme im Haus ihres Vaters. Kalyani ist damals neun. Vier gemeinsame Jahre bleiben den Dreien. Wie innig die Beziehung ist, davon zeugen unzählige Fotos. Janssen zeichnet seine Tochter immer und immer wieder, ein ganzes Buch entsteht. Lamme lebt heute noch in Hamburg. Kalyani ist zurück nach Kanada gegangen.

Engagement für das Gängeviertel

Rückblick Gängeviertel: Das Herz schlägt wieder Vor sechs Jahren drohte der Abriss. Örtliche Künstler und Aktivisten protestierten. "Komm in die Gänge" wurde bundesweit bekannt. Nun hat das zentrale Haus, die "Fabrique", wieder geöffnet. mehr

Hier im Gängeviertel, mit diesen so persönlichen Äußerungen, kommt die wilde freie Künstlerseele Horst Janssens wunderbar zum Ausdruck. Als er hier 1957 seine erste Ausstellung hatte, regten sich die Leute noch auf: Das soll Kunst sein?

Dem Gängeviertel fühlen sich Mutter und Tochter eng verbunden. Vom Großvater hat Kalyani die künstlerische Ader geerbt, sie gehört zu den allerersten Kreativen, die das Gängeviertel bespielten: "Für meine Zeit hier bin ich total dankbar. Das war immer ein unglaublicher Möglichkeitsraum und ich bin immer voller Freude und Staunen, was hier so zustande kommt", sagt Kalyani.

Persönliche Erinnerungsstücke an Horst Janssen Vor 60 Jahren stellte Horst Janssen im Hamburger Gängeviertel aus. Dort werden nun Zeichnungen und Gedichte gezeigt, die der Künstler einst für seine Familie produzierte. Öffnungszeiten: Fr - So 15-19 Uhr und nach Vereinbarung Besonderheit: Vernissage am Donnerstag, 12. Januar um 19 Uhr Hinweis: Im Rahmen der Eröffnung der Ausstellung "Janssens Geschichten" liest lippstueck ausgewählte Schriften von Horst Janssen. In meinen Kalender eintragen

