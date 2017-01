Stand: 03.01.2017 09:40 Uhr

Schleswig-Holstein feiert Storm und Nolde von Peer-Axel Kroeske

Die Geburtsdaten der beiden wohl bekanntesten Kulturschaffenden Nordfrieslands liegen genau 50 Jahre auseinander. Emil Nolde wurde vor 150 Jahren geboren, Theodor Storm vor 200. Und beide hatten sogar miteinander zu tun: So soll der junge Emil Nolde einst Schnitzarbeiten für den Schreibtisch des betagten Theodor Storm angefertigt haben.

Große Ausstellung in Seebüll

Drei Ausstellungen an vier Orten bringen das Werk Emil Noldes im Jubiläumsjahr einem großen Publikum näher. Bereits begonnen hat in Flensburg eine Ausstellung über Noldes Wirken in der Fördestadt. Noldes Bezug zur Künstlergruppe "Die Brücke" thematisiert eine Sonderausstellung, die ab Februar in Leipzig zu sehen ist, Ende des Jahres dann in der Kunsthalle zu Kiel. Und am 1. März beginnt traditionell die Saison im Nolde-Museum im nordfriesischen Seebüll - mit der Überschrift "150 Jahre Emil Nolde - Meisterwerke".

Der Ansatz zu den Feierlichkeiten zu Theodor Storm mutet experimenteller an. Zu den Höhepunkten rund um den Geburtstag im September gehört eine Lyrik-Inszenierung. Husumer Laiendarsteller sollen dabei einen Bürgerchor bilden.

Stefan Gwildis liest den "Schimmelreiter"

Am 25. Januar liest der Soulsänger Stefan Gwildis im Rolf-Liebermann-Studio des NDR in Hamburg aus dem "Schimmelreiter". Die Ausstellung "Bürger auf Abwegen" in Husum und Kiel über Storm und Thomas Mann ergänzt die Feierlichkeiten, die ansonsten im geschlossenen akademischen Kreis zelebriert werden - im Rahmen der wissenschaftlichen Jahrestagung und der Fachdidaktik-Konferenz "Storm in der Schule" im Frühjahr.

